Arenas y continuidad de Rabat en el Gobierno: “No es una decisión escrita en piedra, ni un capricho”

El subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas (UDI), se refirió a la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat (IND), en su cargo pese a los cuestionamientos que enfrenta por las rebajas de condena de más de 50 condenados por delitos sexuales contra menores de edad, crímenes de lesa humanidad e integrantes del Tren de Aragua.

“Estamos en una crisis grande, pero como todas las crisis, el Presidente trata de enfrentar de frente. De hecho, que haya aparecido él señalando que fue un error, quizás cualquier asesor político le hubiera dicho ‘no, usted no, mande al ministro, mande al vocero’. Pero el Presidente no es de ese estilo”, defendió el subsecretario en diálogo con radio Duna.

Arenas argumentó, además, que la continuidad de Rabat en el gabinete es “una decisión personal del Presidente, no está marcada por los sentimientos de amistad o no amistad que tenga con el ministro”.

“Es mucho más racional que eso, sabe perfectamente de política, tiene más experiencia política que todo el gabinete junto y lo que dice él en el fondo es que los gobiernos tienen que avanzar en sus metas, no pueden desviarse por cada problema que va surgiendo en el camino”, profundizó.

Si bien el problema, según aclaró Arenas, no compromete legal o administrativamente las funciones del ministro, su permanencia en el Ejecutivo “no es una decisión escrita en piedra, ni mucho menos, es cómo va evolucionando. Este es el primer cañonazo de una batalla y, en ese sentido, no es un capricho ni una terquedad, sino que es una decisión política razonada“.