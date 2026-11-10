Camión satelital de emergencias llega a Temuco tras un año de servicio en zonas afectadas

La iniciativa de Entel y Desafío Levantemos Chile ha conectado a más de 1.500 personas en 15 comunas afectadas por catástrofes. En el marco de su primer balance anual, el vehículo se desplegó en La Araucanía para entregar conectividad y cargadores solares a más de 100 adultos mayores.

Con un recorrido de 13.651 kilómetros a lo largo de 15 comunas del país, Entel y Desafío Levantemos Chile presentaron esta mañana en Temuco el balance de su alianza estratégica a un año de funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) móvil, el primer camión con conectividad satelital del país. Durante este período, el vehículo ha conectado directamente a 1.540 personas y distribuido 2.189 dispositivos móviles en zonas críticas, asistiendo contingencias de alta complejidad como los incendios forestales en Biobío y Ñuble, y el sistema frontal en Coquimbo.

El balance se dio a conocer durante el despliegue regional del Programa Primera Respuesta, realizado en Galería Los Alcaldes con el apoyo de la Municipalidad de Temuco, reuniendo a autoridades, líderes comunitarios y vecinos. Frente a los riesgos climáticos que han marcado la zona y de cara a la próxima temporada estival, la jornada contó con la exposición del experto en emergencias Michel De L’Herbe, sumando este encuentro a los ya realizados en Puerto Montt, Concepción y Puerto Varas, que a la fecha congregan a más de 650 asistentes. Asimismo, en el marco de la actividad, 123 personas —118 personas mayores y 5 damnificados por contingencias climáticas— recibieron un teléfono móvil con plan activo de minutos y gigas, junto a una batería externa solar.

La gerenta de Comunicaciones y Reputación Corporativa de Entel, Patricia Muñoz, afirmó que “estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en este primer año con Desafío Levantemos Chile. Detrás de cada kilómetro recorrido y cada equipo entregado, hay familias que pudieron mantenerse unidas y comunicadas en momentos más difíciles. Seguimos trabajando en este programa que contribuye a dar soluciones en terreno a las comunidades para la preparación, durante y post emergencias”.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, por su parte destacó la relevancia de esta alianza público-privada para llegar a vecinos que viven solos o en sectores expuestos a emergencias, valorando además la entrega de dispositivos adaptados, señalando al respecto que “las personas mayores no se acostumbran a un teléfono inteligente, ellos lo que piden son celulares que cumplan la funcionalidad que requieren. Este dispositivo tiene los números grandes y además tiene un botón SOS, por lo que si un adulto mayor que vive solo tiene una emergencia, lo aprieta y se va a conectar inmediatamente con un número incorporado para avisar que está en una situación complicada”.

El rol del COE y la articulación del programa Primera Respuesta

Esta iniciativa responde a un propósito histórico compartido frente a catástrofes: Entel nació para reconstruir las telecomunicaciones tras el terremoto de Valdivia en 1960, mientras que Desafío Levantemos Chile surgió a raíz del sismo del 27 de febrero en 2010. Bajo esa vocación común, el COE móvil se integró formalmente a la estrategia de sostenibilidad “Conciencia en Todas” de la compañía de tecnología y telecomunicaciones, como un pilar operativo de su Programa Primera Respuesta, articulando la capacidad técnica de la compañía con el trabajo en terreno de Senapred, Conaf, gobernaciones, municipios, brigadistas y la sociedad civil.

El director de Emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt, destacó que “las emergencias requieren capacidad de respuesta, coordinación y, sobre todo, estar presentes en el territorio cuando las comunidades más lo necesitan. Esta alianza con Entel nos ha permitido llegar oportunamente a zonas afectadas, desplegando el COE móvil, que gracias a su conectividad satelital permite mantener comunicadas a las personas y apoyar la coordinación de quienes trabajan en la primera respuesta. Estos resultados reflejan el valor de trabajar en conjunto, sumando capacidades para entregar soluciones concretas y evitar que las comunidades queden aisladas en momentos de emergencia”.

El programa Primera Respuesta de Entel ha conectado a más de 1,4 millones de personas y entregado 2.350 dispositivos a personas mayores, autoridades y brigadistas entre febrero de 2024 y julio de 2026. Durante las emergencias provocadas por las lluvias y aluviones este año, la compañía liberó sus servicios para usuarios con deudas o boletas impagas y habilitó el SMS Satelital Entel/Starlink —cuyo uso aumentó un 520% a nivel nacional—, consolidando un modelo de gestión integral de riesgo estructurado en tres etapas: preparación previa de las comunidades, continuidad operacional durante el evento para evitar el aislamiento, y soporte posterior en la recuperación territorial.