Enredo por diálogo con camioneros marca primer paro transportista de la era Kast

Las dos grandes confederaciones no adhirieron, pero gremios medianos y pequeños bloquean carreteras desde el norte hasta el centro-sur. En La Moneda, el llamado al diálogo convive con advertencias de despeje de rutas, versiones distintas sobre si existe un petitorio y una mesa de trabajo que está en suspenso.

El proyecto para limitar a $20 las alzas de los combustibles no alcanzó para evitar el primer paro de camioneros del Gobierno de José Antonio Kast.

El anuncio lo hizo el propio Kast el lunes, tras el comité político ampliado en La Moneda. Según informó el mandatario, el proyecto —ingresado con discusión inmediata— fija un techo de $20 por litro a cualquier alza de bencinas y diésel durante 90 días.

Para este jueves, el Presidente confirmó que se aplicará el mínimo técnico que permite el Mepco, es decir, un aumento de $40. En tanto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, precisó después que el límite regiría cada tres semanas durante tres meses, una vez aprobada la iniciativa.

Pese a eso, la movilización de los transportistas comenzó en la madrugada de este martes, sin mediar comunicación con La Moneda. En palacio habían apostado hasta último momento a la contención de las dos grandes confederaciones.

En las primeras horas de la paralización hubo bloqueos parciales desde Arica hasta el centro-sur, interrupciones en las rutas 5 Norte, 5 Sur y 68 de la Región Metropolitana y dificultades en los accesos al Puerto de Iquique. A los camioneros se sumaron choferes de buses y miembros del movimiento No+TAG, que piden cambios al Mepco y rebajas en TAG y peajes.

Lo que ha hecho más compleja la acción del Gobierno es que la convocatoria no viene de los gremios nacionales, cuyos máximos dirigentes (Sergio Pérez en la Confederación Nacional del Transporte de Carga y Juan Araya de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones) se han mostrado favorables al diálogo e incluso salieron en defensa de las medidas propuestas por el Gobierno con un llamado a la desmovilización incluido.

La Moneda además ha exhibido sus primeras grietas en el relato y respuesta ante la situación que amenaza con agudizarse en medio de un tensionado ambiente en lo político (caso Rabat) y legislativo (la discusión presupuestaria).

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificó la amenaza de paro de “deplorable, por no decirte que es antipatriótica”, en conversación con ADN y antes de que comenzara la movilización.

En esa línea, sostuvo que detener el transporte perjudicaría a agricultores, emprendedores y consumidores, afirmó que el sector ya ha recibido subsidios y llamó a los dirigentes a plantear sus demandas a los ministros de Transportes y Economía.

El comentario tuvo respuesta en el propio oficialismo, donde el vicepresidente de la UDI y diputado, Eduardo Cretton, salió a emplazar al ministro e histórico dirigente radical.

“El ministro Campos no puede referirse de esa manera a los transportistas de este país. Cuando uno no es el que paga los costos del alza de las bencinas, o cuando uno no sufre el alto costo de la vida como lo están sufriendo los transportistas hoy en día, es fácil tildar de antipatriótica una movilización. Ellos están haciéndole un llamado al Gobierno a que nos sentemos a conversar”, sostuvo.

El tono de Campos también chocó con el que usó hace pocos días el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien al referirse a la movilización de camioneros en San Antonio habló del “patriotismo increíble” del gremio, aunque descartó nuevas medidas y pidió a quienes contratan fletes considerar el alza de costos.

El ministro Mas, en tanto, pidió retomar las conversaciones y afirmó que el Gobierno dialoga con los camioneros desde comienzos de año.

Sin embargo, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler —encargado de monitorear y encabezar las gestiones para deponer las movilizaciones— descartó que exista un canal de diálogo abierto con los camioneros.

El subsecretario dijo que en las últimas 48 horas no ha habido contacto con los camioneros movilizados, que no existe un petitorio claro y que, de haber cortes de ruta, podría recurrirse a la Ley de Seguridad del Estado. “Vamos a reimponer el orden y la seguridad, pero queremos favorecer primero el diálogo”, afirmó en Radio Duna.

Esa versión fue rebatida por los propios gremios. Patricia Angulo, de la Federación de Transporte de Carga Nacional de la zona centro-sur (Fenatrac), aseguró que los transportistas sí entregaron un petitorio a La Moneda, que incluye congelar el precio de los combustibles, modificar el Mepco y revisar los cobros de autopistas.

En terreno, el mensaje también tuvo matices. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que hay maneras de manifestarse, pero sin afectar el derecho de otras personas. Explicó además que la subsecretaria Giannini participa en una mesa, junto a Economía e Interior, para coordinar cómo conversar con los gremios.

En la Ruta 68, el delegado presidencial Germán Codina llegó a hablar con los manifestantes, pero un dirigente se alejó y reclamó que no ha tenido el diálogo que pidió al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange.

El costo del esquema fiscal vigente, entretanto, ya es alto. Hacienda informó que el Mepco implicó un gasto fiscal de $1,1 billones entre agosto y octubre y que el Fisco subsidia actualmente $170 por cada litro de diésel.

El Ejecutivo espera que el proyecto avance en el Congreso esta semana, y el alza de $40 comenzará a regir el jueves. El antecedente más cercano está en marzo, cuando el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, dijo que los gremios le habían descartado un paro. Siete meses y medio después, el Gobierno enfrenta uno.