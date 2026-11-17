Elegido como el mejor vino de Chile y uno de los 100 mejores del mundo, Amelia Chardonnay es reconocido en un mismo mes por dos de las publicaciones más influyentes de la crítica internacional: James Suckling elige a Amelia Chardonnay 2025 como el #1 de su Top 100 Vinos de Chile 2026, con 98 puntos, el puntaje más alto que la marca ha recibido de este medio, y Wine Spectator incorpora por primera vez a Amelia Chardonnay 2024 a su Top 100 Vinos del Año, la selección de los 100 mejores vinos del mundo entre más de 10.000 catados.

Viña Amelia, filial del grupo Concha y Toro que este año inició una nueva etapa como viña independiente dedicada exclusivamente a la producción de Chardonnay y Pinot Noir, cierra 2026 con un doble reconocimiento sin precedentes. Amelia Chardonnay fue elegido #1 del Top 100 Vinos de Chile 2026 de James Suckling con su cosecha 2025, la primera lanzada tras su independencia, e ingresó por primera vez al Top 100 Vinos del Año de Wine Spectator con su cosecha 2024, una de las listas más codiciadas de la industria, que reúne a los 100 mejores vinos del mundo entre más de 10.000 catados a ciegas.

Es un logro que suma a todo el vino chileno. En un país cuya reputación vitivinícola ha estado históricamente ligada a sus grandes tintos, hoy es un Chardonnay el que lleva su nombre a lo más alto. Ambos reconocimientos confirman que los grandes blancos chilenos pueden competir de igual a igual con los mejores del mundo y consagran al viñedo Quebrada Seca, en el norte de Chile, como uno de los grandes terroirs del mundo para la elaboración de Chardonnay de clase mundial.

#1 DEL TOP 100 VINOS DE CHILE 2026 DE JAMES SUCKLING

Con más de cuatro décadas de trayectoria, James Suckling es uno de los críticos de vino más influyentes del mundo. Su equipo en JamesSuckling.com evalúa cerca de 40.000 vinos al año, y su Top 100 Vinos de Chile, elaborado a partir de los más de mil vinos chilenos que cata cada temporada, es uno de los referentes más seguidos por la industria, el comercio y

los consumidores a nivel internacional. Este año, el primer lugar de esa lista corresponde a un Chardonnay: Amelia Chardonnay 2025.

La cosecha 2025 obtuvo 98 puntos, el puntaje más alto alcanzado por la marca en la historia de esta publicación, y se convirtió en el Chardonnay chileno mejor evaluado de su añada. Según el propio reporte de JamesSuckling.com, se trata de la mejor versión de este vino elaborada hasta hoy por el enólogo Marcelo Papa.

Zekun Shuai, Senior Editor de James Suckling, destacó la elegancia, profundidad y precisión de Amelia Chardonnay 2025, describiéndolo como: “Este es un Chardonnay elegante, con una profundidad que se revela poco a poco y un sutil toque de cremosidad. Muy delicado y definido, de perfil contenido. En boca es marcadamente calcáreo, profundo y fino, con sus elementos muy bien integrados y delicados sabores salinos. Realmente fino y sutil. Un Chardonnay de clase mundial y, claramente, uno de los mejores de Chile.”

AMELIA CHARDONNAY ENTRA AL TOP 100 VINOS DEL AÑO DE WINE SPECTATOR

Wine Spectator es una de las publicaciones de vino más influyentes del mundo, y su Top 100 Vinos del Año, publicado de manera ininterrumpida desde 1988, es considerado el barómetro más respetado de la industria. Cada año, sus editores seleccionan los 100 vinos más destacados entre los más de 10.000 que catan a ciegas, evaluando calidad, valor, disponibilidad y ese factor de emoción que distingue a los grandes vinos. Ingresar a esta lista es uno de los reconocimientos más codiciados por las viñas del mundo y suele traducirse en un aumento inmediato de la demanda en el mercado.

En esta edición 2026, Amelia Chardonnay 2024 debuta en el listado como el único vino chileno de la selección, junto a grandes íconos de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del planeta, y lleva el nombre del Limarí y de Chile entre los 100 mejores vinos del mundo.

Detrás de este logro hay una trayectoria de excelencia: la cosecha 2024 obtuvo 93 puntos, la tercera añada consecutiva con este puntaje tras 2022 y 2023. Es el puntaje más alto alcanzado por un Chardonnay chileno en Wine Spectator, que distingue a Amelia como el Chardonnay mejor evaluado de Chile.

Aaron Romano, Senior Editor de Wine Spectator, describió la cosecha 2024 como un vino “atractivo y expresivo, que muestra una compleja mezcla de guisante dulce y miel de flores silvestres, con notas de clavo y galleta de almendra que se integran en un generoso y jugoso núcleo de manzana horneada, piña caramelizada y limón Meyer, mientras un hilo de mineralidad prolonga el final, aportando un toque de sésamo tostado.”

Este reconocimiento también tiene una resonancia histórica. En la edición 2012 del Top 100 Vinos del Año de Wine Spectator, Marques de Casa Concha Chardonnay 2010, también del Valle del Limarí, se convirtió en el primer vino blanco chileno en integrar la selección. Ambos vinos fueron elaborados por el enólogo Marcelo Papa. Más de una década después, Amelia Chardonnay 2024 vuelve a posicionar a este origen extremo en lo más alto de esta prestigiosa lista, ahora con 93 puntos, el puntaje más alto que ha obtenido un blanco chileno en la historia del ranking. De los cuatro vinos blancos chilenos que han integrado el Top 100 de Wine Spectator, tres provienen del Limarí, lo que confirma a este valle del norte de Chile como el gran origen de los blancos de clase mundial del país.

QUEBRADA SECA: UN ORIGEN EXTREMO PARA UN CHARDONNAY DE CLASE MUNDIAL

Amelia Chardonnay nace en Quebrada Seca, un viñedo extremo del Valle del Limarí ubicado a solo 23 kilómetros del Océano Pacífico y a las puertas del Desierto de Atacama. Sus suelos calcáreos, la brisa fría del océano, la camanchaca y una luminosidad excepcional permiten una maduración lenta de las uvas, que se traduce en un Chardonnay de gran frescura, marcada mineralidad y profunda elegancia. Es el resultado de años de trabajo en un origen exigente, donde cada decisión, desde el viñedo hasta la bodega, busca expresar con precisión el carácter único de este lugar.

“Estos reconocimientos son el resultado del compromiso y del trabajo de excelencia de un gran equipo agrícola y enológico, que lleva años aprendiendo a sacar el máximo potencial de un lugar tan extremo como Quebrada Seca. Vimos desde muy temprano el potencial de este lugar y apostamos por el Chardonnay en el Limarí, convencidos de que al borde del desierto y el Pacífico podía nacer un blanco de clase mundial. Que hoy Amelia sea el #1 de Chile y esté entre los 100 mejores vinos del mundo me llena de orgullo, porque demuestra

que Chile está a la altura de los grandes del mundo y abre una enorme oportunidad para que el país sea reconocido también como un gran productor de vinos blancos”, señala Marcelo Papa, director técnico de Viña Amelia.

UNA TRAYECTORIA DE EXCELENCIA

Los reconocimientos de James Suckling y Wine Spectator se suman a una trayectoria que la crítica internacional viene destacando año tras año. Con su cosecha 2023, Amelia Chardonnay fue elegido “Mejor Vino Blanco del Año” en el Reporte Chile 2025 de Tim Atkin MW, y con su cosecha 2024 ocupó la posición N°32 del Top 100 Vinos del Año de Vinous.

Hoy, Amelia Chardonnay es una de las máximas expresiones del Chardonnay chileno: #1 de Chile para James Suckling, con 98 puntos, y el vino que este año lleva la bandera de Chile en el Top 100 Vinos del Año 2026 de Wine Spectator. Un blanco que tiene su origen en Quebrada Seca, un viñedo extremo a las puertas del Desierto de Atacama y a solo 23 kilómetros del Océano Pacífico, que hoy contribuye a posicionar al vino chileno en lo más alto de la crítica internacional.