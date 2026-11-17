La compañía fue premiada en la categoría Capacitación y Formación, que distingue a organizaciones que impulsan el aprendizaje y la sensibilización de sus trabajadores en torno a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad.

SQM fue distinguido por segundo año consecutivo en los Miradas Compartidas Awards, premiación de la Fundación Miradas Compartidas que reunió a más de 600 representantes del sector público, el mundo empresarial y la sociedad civil. En su edición 2026, SQM se quedó con el segundo lugar en Capacitación y Formación, donde el jurado valoró los programas de aprendizaje y sensibilización orientados a construir culturas laborales inclusivas. En 2025, la distinción para SQM Yodo Nutrición Vegetal había sido el “Espíritu Miradas Compartidas”.

“Estamos muy felices de haber sido reconocidos por segundo año consecutivo en Miradas Compartidas con este premio, un reconocimiento a la trayectoria que ha tenido SQM en materia de diversidad e inclusión. Es un estímulo para que sigamos trabajando en hacer más inclusiva la sociedad, generando nuevos espacios de trabajo y permitiendo que nuestra gente y comunidades tengan un desarrollo más íntegro”, señaló Pedro Pablo Rivera, HRBP y subgerente de Atracción de Talento y Diversidad en SQM.

Más allá de la ley

El certamen releva prácticas que superan lo que exige la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, que desde 2018 insta a las empresas con 100 o más trabajadores a reservar al menos el 1% de sus puestos para personas con discapacidad. “Hoy premiamos a quienes entendieron que la inclusión no es un check administrativo ni beneficencia, sino una oportunidad de transformación cultural dentro de los equipos”, explicó Felipe Olavarría, gerente general y fundador de la fundación.

En SQM, ese trabajo se ha traducido en talleres, pausas activas y jornadas de capacitación en sus faenas del norte y en sus oficinas de Santiago. “Este premio es un gran impulsor y nos motiva mucho para seguir trabajando con Miradas Compartidas. Realizamos muchas actividades y eso nos impulsa a seguir avanzando en acciones concretas en favor de la inclusión de personas con discapacidad”, afirmó María Luisa Arias, jefa de Atracción de Talento y Diversidad de SQM.

Nueve años de alianza

El reconocimiento se enmarca en una colaboración de nueve años entre SQM y la fundación, que se ha extendido en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. “No solamente tenemos talleres internos y capacitaciones, sino que también trabajamos con talleres de arte y de deporte que han tenido un éxito tremendo”, destacó Aníbal Abogabir, gerente de Comunidades y Asuntos Públicos de SQM.

Marcela Sabat, vicepresidenta de la fundación, subrayó el rol del sector privado. “Esta jornada busca reconocer a empresas como SQM, que han puesto en su matriz la convicción y el compromiso con la inclusión en Chile, porque logran que en el día a día la inclusión sea una realidad, con el esfuerzo y el trabajo de todos sus colaboradores. Sin esa determinación no es posible hacer lo que hacemos como fundación”, señaló.

Esta trayectoria ha permitido generar espacios de aprendizaje, participación y desarrollo para personas con discapacidad, tanto al interior de la compañía como en las comunidades donde está presente. SQM busca seguir avanzando en este camino, impulsando iniciativas que conviertan la inclusión en oportunidades concretas y contribuyan a construir entornos cada vez más participativos.