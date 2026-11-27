“Huachipato: La Épica”, reúne 810 fotografías y testimonios que dan cuenta de la contribución de esta emblemática empresa al desarrollo del Biobío y de Chile, y rinde homenaje a las generaciones de trabajadores que han sido protagonistas de su trayectoria.

En el marco de la celebración de sus 80 años, Grupo CAP presentó en Talcahuano “Huachipato: La Épica”, un libro fotográfico que rinde homenaje a una de sus empresas más emblemáticas.

Desde sus orígenes vinculados a la siderurgia, Grupo CAP ha evolucionado y ampliado sus capacidades, consolidando su presencia en los sectores de minería, industria e infraestructura. Esa capacidad de transformación, que ha caracterizado al Grupo durante ocho décadas, se refleja hoy en la reconversión de Huachipato.

“Cumplir 80 años es un motivo de orgullo para Grupo CAP y una oportunidad para reconocer a quienes han hecho posible nuestra historia. Huachipato ocupa un lugar muy especial en esta conmemoración, por lo que representa para nuestro Grupo, para el Biobío y para Chile. Con este libro queremos rendir homenaje a sus trabajadores y reconocer el valor de las capacidades y conocimientos desarrollados durante generaciones, que hoy son parte fundamental de su reconversión”, señaló el gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr.

La publicación reúne 810 fotografías provenientes de archivos históricos y de fotógrafos nacionales e internacionales, junto con testimonios de personas vinculadas a Huachipato. Organizado en cuatro grandes ejes temáticos, el libro rinde homenaje a su trayectoria, a la magnitud de su infraestructura industrial, a las generaciones de trabajadores que han sido protagonistas de su desarrollo y al rol fundamental del acero en la construcción de la infraestructura del país.

Por su parte, el director de Grupo CAP y presidente del directorio de Huachipato, Roberto de Andraca, destacó la relevancia de la empresa en la historia del Grupo y del país.

“Huachipato ocupa un lugar fundamental en los 80 años de historia de Grupo CAP y es parte esencial de nuestra identidad como compañía. Durante más de siete décadas, Huachipato ha sido protagonista del desarrollo industrial del Biobío y de Chile. Su acero ha contribuido a la construcción de ciudades, infraestructura e industrias a lo largo del país. Y su aporte va mucho más allá de la producción siderúrgica: Huachipato es también una escuela de conocimientos y oficios, y una parte inseparable de la identidad regional”, señaló.

Con el propósito de compartir este patrimonio con la ciudadanía y las nuevas generaciones, Grupo CAP puso a disposición de todo público la versión digital del libro, que se puede descargar gratuitamente en www.cap.cl.

El aporte de Huachipato al desarrollo regional

Las autoridades regionales y comunales destacaron la contribución de Huachipato al desarrollo económico, social y cultural del Biobío, así como la importancia de su reconversión para el futuro de la región.

Sergio Giacaman, gobernador regional del Biobío, sostuvo que el libro “se hace cargo de contarnos esa historia donde Huachipato se posiciona como un protagonista de la región del Biobío”. Asimismo, destacó la importancia de proyectar esa trayectoria hacia el futuro: “Lo

importante no es quedarse en eso, sino ser parte del sueño y yo agradezco una vez más a Huachipato por soñar una nueva región del Biobío y ser parte también de nuestro futuro”.

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, agregó que espera que “esta épica se siga manteniendo en el tiempo” y agregó que “nuestra invitación, pero sobre todo nuestro compromiso, es seguir apoyando estos proyectos que no solamente apuntan a un negocio con una dedicación particular, sino más bien a un desarrollo productivo que necesita Talcahuano, la región y el país”.

Las personas, protagonistas de esta historia

En el lanzamiento participaron también trabajadores de la empresa. Álvaro Riquelme, presidente del Sindicato 1 de Huachipato y trabajador de la empresa desde 2013 destacó que “en esta instancia se pone en valor la historia de la compañía y de los trabajadores. Creo que esta historia debe ser contada porque finalmente Huachipato es Talcahuano. Ha dejado una huella que es indeleble y hoy, mañana y siempre se va a hablar de Huachipato en esta comuna”.

Por su parte, Fernando Orellana, extrabajador que ingresó a la compañía en 1987 y se desempeñó como presidente del Sindicato 2 entre 2021 y 2024 compartió la experiencia de su familia, cuyo vínculo con Huachipato abarca dos generaciones, y expresó su emoción por el lanzamiento del libro. “Hoy día hay que pensar en el futuro”, sostuvo.

La publicación incluye además una carta de Roberto de Andraca Barbás, exgerente general y expresidente del Directorio de Grupo CAP, titulada “Huachipato, un emblema para Chile”, en la que reconoce la contribución de sus trabajadores y expresa su confianza en el futuro de la empresa. “Huachipato fue, es y será un proyecto país, construido por su gente. Y eso nadie lo podrá borrar”, sostiene en la misiva.

Una historia que se proyecta hacia el futuro

“El gigante no ha muerto, se está transformando” es una de las frases emblemáticas de “Huachipato: La Épica”, y sintetiza la visión con la que Grupo CAP está impulsando la reconversión de la compañía.

A partir de las ventajas competitivas del complejo y del conocimiento acumulado durante décadas, este proceso busca impulsar nuevas actividades productivas y se articula en torno a cuatro distritos complementarios: industrial, logístico-portuario, innovación y desarrollo inmobiliario.

Entre sus principales avances destacan el acuerdo con Aceros AZA para desarrollar, por etapas, un proyecto de acero verde; la puesta en marcha de la planta demostrativa de Aclara Metals para la producción de metales de tierras raras; el fortalecimiento de Huachipato Terminal Portuario como plataforma multipropósito y multicliente; y el inicio de las obras del Centro Tecnológico de Manufactura Avanzada e Industria 4.0 (C4i), proyecto ancla del Distrito de Innovación, donde precisamente se realizó la ceremonia.

En la jornada, Grupo CAP también compartió el libro “Huachipato: Territorio de Oportunidades. Visión al 2050”, que recoge los principales lineamientos del plan maestro desarrollado junto a Fundación Metrópoli. Alineada con los objetivos del Plan Biobío 2050, esta propuesta busca integrar el complejo al crecimiento de Talcahuano y del Gran Concepción, proyectándolo como un polo industrial, logístico, tecnológico y urbano.

“Para Grupo CAP, la reconversión de Huachipato es también una expresión concreta de nuestra estrategia de largo plazo: poner en valor nuestros activos, construir alianzas estratégicas e impulsar nuevos negocios en industrias con potencial de crecimiento. Buscamos seguir evolucionando como compañía, consolidando nuestra presencia en sectores estratégicos para el futuro y contribuyendo al desarrollo productivo de Chile durante las próximas décadas”, concluyó Nicolás Burr.