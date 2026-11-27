La Subsecretaría de Educación Superior admitió que el sitio web ha presentado intermitencia y que aún no es posible descargar la tarjeta de identificación.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A través de las redes sociales, los alumnos que rendirán la PAES Regular reportaron este viernes la caída del sitio web del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), donde se informarían los locales a los que deben asistir los días lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre.

Lo anterior, luego de que el organismo compartió un video en su cuenta de X en el que detalló que “ya puedes conocer tu sala y local de rendición para la sala y local de rendición para la PAES Regular”.

“Para conocer en qué local y sala te toca rendir tu prueba ingresa a inscripcion.demre.cl, y descarga una nueva tarjeta de identificación donde aparecerá este importante dato“, precisó la información.

Quienes rendirán la PAES no pueden acceder al sitio del Demre

No obstante, durante esta jornada numerosos usuarios que rendirán la PAES reportaron que, tras intentar acceder al sitio, se encontraron con el mensaje de que “ha ocurrido un problema al cargar el portal. Por favor, intente nuevamente más tarde o comunícate con la Mesa de Ayuda Demre“.

La Subsecretaría de Educación Superior admitió que el sitio web ha presentado intermitencia, y que, pese a que el sitio web ya estaría operativo, aún no es posible descargar la tarjeta de identificación, según apuntó Emol.

Por su parte, antes de publicar esta nota, EL DÍNAMO intentó acceder al sitio del Demre y se encontró con el siguiente mensaje: “Portal en matención. Servicio en matención, por favor inténtelo más tarde“.