Para la izquierda, las causas sociales han sido con frecuencia un patrimonio simbólico antes que una tarea de gobierno. Se administran, se invocan, se reparten en actos y discursos. Lo que no se tolera es que otro las concrete. Esa mezquindad tuvo un costo concreto. Cinco años de retraso para miles de madres que no pudieron aceptar un empleo, o que lo aceptaron con la angustia de no saber dónde dejar a sus hijos.

Una cosa es ser dueño de una causa. Otra, muy distinta, es hacerse cargo de ella. El miércoles, tras casi cinco años de tramitación y tres gobiernos, el Senado despachó a ley la Sala Cuna Universal. Lo hizo bajo un gobierno de derecha. No es la primera vez. En 2011 fue Sebastián Piñera quien extendió el posnatal a seis meses. Las dos banderas que la izquierda ha agitado durante décadas como propias terminaron cosidas por manos ajenas.

El proyecto de sala cuna ingresó al Congreso en enero de 2022, en los últimos meses del gobierno de Piñera. Lo que siguió fue un ejercicio de desidia con método. Bajo la administración de Gabriel Boric, la iniciativa durmió casi dos años en la Comisión de Educación del Senado. Cuando en abril de 2024 se votó la idea de legislar, no hubo un solo voto oficialista a favor. En marzo de 2023, con ocasión del Día de la Mujer, el Presidente prefirió anunciar un programa propio, con nombre propio, antes que avanzar en uno heredado.

Sólo cuando el reloj del mandato se agotaba, La Moneda descubrió la urgencia. Y todavía la semana pasada, en la Cámara, las únicas abstenciones vinieron de su sector.

El caso de Michelle Bachelet es más revelador, porque ella sí conocía el valor de la primera infancia. En su segundo gobierno, sin embargo, optó por otra prioridad. La gratuidad universitaria, impulsada bajo la presión de Revolución Democrática y con el cálculo de evitar las movilizaciones que habían desgastado a Piñera, absorbió los recursos y la energía política. La promesa de 4.500 salas cuna quedó lejos de cumplirse. Mientras tanto, el fin de la selección escolar, que sonaba impecable en el papel, comenzó a desmantelar lentamente a los liceos públicos que mejor funcionaban y los llenó de overoles blancos.

La evidencia no admite demasiadas dudas. No hay experto en el mundo que no afirme que la inversión en los primeros años de vida es la de mayor retorno social, y que buena parte de las desigualdades se fijan antes de que un niño cruce la puerta de una escuela. ¿Por qué entonces se privilegió a quienes ya habían logrado llegar a la universidad por sobre los niños más pobres? La respuesta la sabemos de memoria: porque los lactantes no marchan ni votan en las elecciones de la FECh.

Para la izquierda, las causas sociales han sido con frecuencia un patrimonio simbólico antes que una tarea de gobierno. Se administran, se invocan, se reparten en actos y discursos. Lo que no se tolera es que otro las concrete. Esa mezquindad tuvo un costo concreto. Cinco años de retraso para miles de madres que no pudieron aceptar un empleo, o que lo aceptaron con la angustia de no saber dónde dejar a sus hijos.

Una cosa es ser dueño de una causa. Otra, muy distinta, es hacerse cargo de ella. La izquierda conservó el discurso. La derecha se quedó con la ley.