Suicidios en Metro de Santiago: la otra cara del drama que cargan los trabajadores y el protocolo que se activa tras un "Sigma"

“Estación cerrada por persona en la vía”. Este mensaje del Metro de Santiago lamentablemente se ha repetido durante los últimos días en diferentes estaciones, debido a las personas que han tomado la decisión de atentar contra su vida en el tren subterráneo, lo cual una vez más deja en evidencia la importancia que tiene el cuidado de la salud mental.

El bullicio de los andenes, el estrés, los atochamientos y la rutina de los viajes son algunas de las características de lo que suele ser la experiencia en el Metro. Sin embargo, cada cierto tiempo esta cotidianidad se interrumpe con la detención repentina del tren. En aquel momento, la perplejidad y la ansiedad consume a los usuarios, la cual persiste hasta que el conductor explica que acaba de suceder un evento crítico en la estación, o tal como lo llaman en su propio código: un Sigma.

Bajo este contexto, lo más probable es que una persona se haya lanzado a las vías, cuyo accionar no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que también golpea de lleno a los trabajadores que operan el sistema. Un ejemplo de ello está relacionado con la situación que ocurrió en la estación Quinta Normal durante esta semana, donde un registro muestra cómo una maquinista, con la voz quebrada y visiblemente afectada comunica a los usuarios lo que ocurrió: “Una persona se lanzó al paso de este tren, en un momento vamos a realizar la evacuación. Les pido un poco de paciencia”.

“A pesar de que nos mentalizan de que esto podría pasar, creo que jamás estaremos preparados para algo así”, es uno de los mensajes que transmiten los conductores de Metro sobre la posibilidad de estar frente a la muerte.

Estar frente a la muerte: el impacto que sufren las otras víctimas de los suicidios en el Metro de Santiago

“Recuerdo haber estado llorando un mes entero y tener pesadillas con el sonido”, rememoró en conversación con EL DÍNAMO uno de los miembros de la Comunidad Chilena de Transporte (CCT), que se desempeñaba en el tren subterráneo.

“Era un estudiante de segundo medio. Recuerdo haber estado en la mezzanina de la Línea 2 con una radio x11. Hubo un minuto de silencio cuando se escuchó el arrastre (cuando el tren arrastró a la persona), luego empezaron los gritos. Mi compañera no pudo reaccionar inmediatamente por traumas anteriores; la agité y le grité ¡Sigma!. Bajamos corriendo, ella por su lado y yo por el mío, evacuando. No quise acercarme mucho porque no quería ver. Pensé: ¿Esto es real? Estaba gritándole a la gente que tenían que evacuar y simplemente no me hacían caso, ni siquiera me miraban. Estuve muy mal después de eso; tras la adrenalina, me invadió la pena”, relató.

AGENCIA UNO.

Víctor Orellana, ex funcionario del tren metropolitano comentó que “durante ocho años había mucha gente que se suicidaba. Me daba una incomodidad a la hora de trabajar y mirar justo donde había caído la persona. En realidad no podía dormir, porque cerraba los ojos y sentía como que la persona venía a mi casa a verme. Hay mucha gente que se fue de las estaciones, se fue del Metro por el mismo problema, porque no podía resistir el hecho de trabajar ahí donde había visto un accidente”.

Frente a una situación crítica como esta, Ramón Elgueta, psiquiatra y académico de la Facultad de Medicina UDP, señala que “evidentemente es un evento traumático. Lo más probable es que esto genere síntomas de un estrés agudo, pueden aparecer un montón de síntomas como imágenes intrusivas, sensación de culpa de no haber podido realizar algo, insomnio y una sensación de ansiedad, malestar e hipervigilancia. A esto se suman síntomas de recuerdo, ya sea con pesadillas o flashbacks del evento”.

En el caso de los trabajos del Metro, el especialista asegura que “van a tener un alto riesgo de presentar un trastorno por estrés agudo y posteriormente un riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Existe una alta probabilidad de que estas personas lleguen a presenciar una situación así en su vida laboral, por lo que las organizaciones deben tener cierta respuesta inmediata cuando a alguien le ocurre esto. Las empresas ferroviarias deben brindar atención de primeros auxilios psicológicos, luego el tratamiento de acompañamiento a su personal y también presentar una capacitación preventiva”.

Sigma: el código para eventos críticos en el Metro y el protocolo que se activa tras un suicidio

Metro de Santiago no entrega información con respecto a estos temas ni tampoco exponen cifras sobre suicidios o intentos de suicidio dentro de las estaciones. En este marco, muchos funcionarios también se niegan a abordar esto, haciendo alusión a posibles represalias.

Producto de lo anterior, es poco lo que se sabe del protocolo que tiene el tren subterráneo cuando ocurre un incidente en sus líneas y cómo se terminan removiendo los restos que quedan en los carros, cuya acción está a cargo de una serie de empleados y subcontratados.

En caso de un Sigma, los trabajadores comentan que inmediatamente se debe cortar la corriente, para luego comunicarse con la central de seguridad de Metro usando el teléfono rojo, para posteriormente dar contención emocional al conductor y proceder con la evacuación de pasajeros del tren y de la estación.

En paralelo, “se llama a la policía y a los servicios de salud para que verifiquen el estado de la persona y atenderla. Si hay fallecimiento, personal especializado se encarga de retirar el cuerpo y llevarlo al Servicio Médico Legal. El personal de aseo de Metro colabora con la limpieza de las vías”, afirma Eduardo, quien se desempeñó como chofer durante varios años.



AGENCIA UNO.

Con respecto a los funcionarios que participan en dicho evento, el ex trabajador de Metro detalló que reciben un bono por la situación crítica, que ronda entre los 100 mil o 150 mil pesos. Luego de ello, el tren afectado es retirado de la operación para ser llevado a talleres para su lavado y revisión.

En cuanto al conductor que vivió este hecho, debe ir al psicólogo a la Mutual, donde se evalúa el impacto al personal, y también se les da unos días de descanso.

Lo cierto es que no todos se pueden recuperar de la misma forma a un evento traumático como este. Eduardo, sostiene que “sí ponen una psicóloga después de ocurrido esto, pero no estamos preparados para enfrentarlo. Hay mucho miedo”. Víctor Orellana, en tanto, explicó que recibió un buen tratamiento psicológico, pero que otros compañeros no se pudieron recuperar y que “ellos mismos se retiraron. Se retiraron porque decían que iban a volver a ver todo esto al momento de regresar al trabajo”.

AGENCIA UNO.

El suicidio y el fenómeno conocido como “primavera gris”

Aislamiento, cambios bruscos de ánimo, frustración, problemas de sueño, alimentación o tener pensamientos de muerte son algunos de los síntomas que padecen las personas que atraviesan una depresión o un problema de salud mental.

Al mismo tiempo, el cambio del clima, con la llegada de días soleados y cambios de luz, pueden agudizar dichos sentimientos, lo cual se conoce como “primavera gris”, cuyo fenómeno se relacionaría con la frecuencia en la que se han registrado incidentes en los últimos días en el Metro.

“Existen peaks estacionales, en los que aumenta el número de consultas por enfermedad del ánimo en ciertos períodos del año”, explicó el psiquiatra Ramón Elgueta.

“Estos cambios de luz cambiarían los ritmos circadianos y eso alteraría la neurotransmisión de los fármacos que se involucran en la depresión, principalmente la serotonina. Y en personas que tienen ciertas vulnerabilidades estos cambios van a producir desestabilización del ánimo, asociado a un cuadro depresivo”, añadió.

Siguiendo en esa línea, Katherine Llanos, psiquiatra de la Clínica de Las Condes, sostuvo que este fenómeno “ocurre porque las enfermedades mentales tienen asociado un factor cronobiológico que hace que broten y está esto en sincronía generalmente con los cambios lumínicos y estacionales. De hecho, hace ya dos semanas en Chile se está notando el aumento de las consultas, ya sea como primeros episodios o enfermedades crónicas que estaban en tratamiento bien estables y que se reagudizan. El cambio a la primavera generalmente es una época de aparición de nuevos episodios, así como también la entrada al invie

o, lo que tiene que ver con el factor estacional”.



En este marco, Elgueta enfatizó en las señales de alerta que debe observar el círculo cercano de una persona que esté atravesando problemas de salud mental.

“Hay que estar súper atentos a qué cambios pueden presentar. Y esto incluye desde lo más básico, que es el ánimo, ya sea si se ve más decaído, más deprimido, si se ve que no está disfrutando las cosas que habitualmente disfruta, si hay cierto desgano o hay insomnio, cambios en los patrones del sueño o de la alimentación. En cuanto a los síntomas más específicos asociados a cuadros del ánimo y suicidio que nos pueden poner en alerta están el aislamiento, la tendencia a perder el interés en las cosas, hablar de desesperanza o de nihilismo, es decir, sentir que las cosas no tienen mayor sentido. Otros indicadores de alerta son que las personas hablen directamente del pensamiento de desaparecer o de morir, que aparezcan grandes sentimientos de carga o desesperanza. Y, bueno, habitualmente, las personas que se suicidan hacen ciertos rituales como despedirse, regalar cosas y cosas que serían en la conducta inusuales o no esperables en las personas cercanas”, detalló el académico de la UDP.

Teniendo en cuenta esto, los expertos realizan un llamado a estar atentos a estas alertas, especialmente en estas fechas. De hecho, durante este mes se conmemora Septiembre Amarillo, una campaña de la OMS vinculada al Día Mundial de Prevención del Suicidio (10 de septiembre), en la cual se recuerda la necesidad de prevenir una situación grave y el correcto abordaje para evitar que se lleven a cabo este tipo de casos.