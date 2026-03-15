En el comienzo de su administración, el presidente José Antonio Kast firmó seis decretos, donde el que más destaca es el que ordena resolver en plazos acotados acotados los recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de destrabar inversiones por más de US$ 16 mil millones.

El total de inversiones que se propuso revisar el Gobierno suman 42 iniciativas en diferentes etapas de reclamación o revisión, pero con su calificación ambiental aprobada. Es decir que, tras generarse el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental, se generó alguna instancia de objeción por parte de terceros.

La instrucción se centra en 51 recursos de reclamación que se encuentran pendientes. El documento establece que los recursos vencidos deberán resolverse en un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio respectivo. También fija plazos para las diferentes instancias administrativas del sistema ambiental: hasta 30 días hábiles para recursos ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y 60 días hábiles para los deba revisar el Comité de Ministros.

Lo anterior, con la finalidad de acelerar la ejecución de proyectos que ya cuentan con aprobación ambiental y evitar que los retrasos sigan frenando inversiones.

Los sectores en los que se busca destrabar inversiones

La cartera suma más de US$ 16 mil millones, donde Energía y Minería tienen las mayores partidas. El proyecto con mayor cantidad de recursos involucrados es el de la planta de hidrógeno verde, Volta, por US$ 2.500 millones.

Le siguen las modificaciones a Minera Escondida, con US$ 2.351 millones, y en tercer lugar está el proyecto inmobiliario Maratué, con US$ 2.000 millones.

Tras ello se encuentra la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre con US$ 1.480 millones y el proyecto del parque fotovoltaico Solana Oriente, con US$ 990 millones.

De los 42 proyectos, 22 corresponden al sector energético y 8 a minería, mientras que 5 están relacionados a infraestructura y transporte, y 3 al sector inmobiliario. Este es el desglose por área:

Área / Sector Cantidad de proyectos Energía 22 Minería 8 Infraestructura y transporte 5 Inmobiliario 3 Saneamiento 3 Áridos 1

Maratué, uno de los proyectos que contempla el plan del Gobierno de Kast para destrabar inversiones

Maratué aparece como el tercer proyecto con mayor inversión comprometida en este grupo de iniciativas, el cual ha generado división en la comunidad. Mientras algunos la ven como la respuesta al déficit habitacional de la comuna, hay otros vecinos que advierten el gran impacto ambiental que tendría, ya que se instalaría en un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

El proyecto que impulsa la Inmobiliaria El Refugio en Puchuncaví, Región de Valparaíso, solamente espera la aprobación del Comité de Ministros para comenzar su ejecución. A pesar de lo relevante que es la suma que se contempla, la revisión de las reclamaciones que tiene en su contra se ha aplazado en dos oportunidades. Ahora, la resolución no debería pasar de los 60 días hábiles.

“Esperamos que en esta votación los ministros acojan nuestros recursos de reclamación. Hay argumentación más que suficiente para determinar que el proyecto pasó por una evaluación ambiental arbitraria, deficiente. Demostramos en estas reclamaciones que hubo omisión de información ambiental sobre la presencia y distribución correcta de las especies que habitan en el sector”, expuso a EL DÍNAMO Ricardo Quero, vocero de Salvemos Quirilluca.

A lo que agregó: “Vale mencionar también que hubo una votación dividida cuando se votó el proyecto en la Región de Valparaíso. La autoridad sanitaria votó en contra porque no se hicieron cargo adecuadamente de la presencia de arsénico en el suelo que tiene efectos cancerígenos en la población humana”.

Considerando lo anterior, anticipó que “en caso de que se llegase a rechazar nuestra reclamación y apoyar la aprobación de este proyecto inmobiliario, nosotros tenemos considerado recurrir a los tribunales ambientales porque allí tendríamos también la posibilidad de presentar toda la evidencia que respalda en nuestra argumentación”.

Por su parte, Felipe Lizana, gerente inmobiliario de Maratué, dijo a este medio en agosto de 2025 que el proyecto “ya fue revisado por esta instancia, se hicieron todas las adecuaciones requeridas y se respondieron en forma rigurosa todas las observaciones levantadas. El proceso está completo, y no existen razones técnicas ni legales para seguir postergando una definición”.

Respecto a los detalles del desarrollo habitacional que propone Maratué, se contempla la construcción de 14.180 casas en un transcurso de 45 años. Esto, en un terreno de 1.015 hectáreas de suelo urbano.

El 70% de las casas será destinado a primera vivienda y un 50% del terreno será reservado como áreas verdes. En este marco, se proyecta el desarrollo gradual de 300 viviendas por año, incluyendo al menos 2.000 viviendas subsidiadas por el Serviu.