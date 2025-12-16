Se define el futuro del megaproyecto Maratué: Comité de Ministros votará las reclamaciones contra la iniciativa inmobiliaria de Puchuncaví

Este miércoles el Comité de Ministros definirá si aprueba o rechaza los recursos de reclamación en contra del proyecto habitacional, que solo podrá avanzar en su ejecución si sortea con éxito esta valla.

Esta semana, el Comité de Ministros analizará el futuro del megaproyecto habitacional Maratué, donde se resolverán dos reclamaciones en su contra, cuya instancia será clave para que comience su ejecución.

El miércoles 17 de diciembre, a las 17:30 horas, en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente se revisarán dichos recursos, los cuales hacen referencia a los efectos negativos que traería para una comuna “castigada ambientalmente”, el impacto que significaría la llegada de miles de nuevos vecinos a un lugar con complicaciones de producción y consumo de agua potable, y que parte del terreno en donde se planea construir tiene una alta concentración de arsénico.

El proyecto Maratué de Puchuncaví, impulsado por la Inmobiliaria El Refugio, ligada al family office del empresario Óscar Lería, contempla la construcción de 14.180 casas en un transcurso de 45 años dentro de un terreno de 10,5 kilómetros cuadrados, con una inversión estimada de US$2.000 millones.

En este marco, el Comité de Ministros aparece como la última valla a superar para que comience su ejecución, ya que es el máximo órgano administrativo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), plataforma que es administrada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este órgano lo preside la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas y también cuenta con la participación de los titulares las carteras de Economía, Agricultura, Minería, Energía y Salud.

Comité de Ministros: la instancia clave para el inicio de la ejecución del megaproyecto Maratué en Puchuncaví

En esta instancia, se deberá votar si se aprueban o se rechazan las dos reclamaciones que se presentaron en contra del proyecto, donde se busca invalidar la Resolución de Calificación Ambiental que le otorgó la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (COEVA) el 15 de octubre de 2024, cuya votación fue dividida, ya que las seremis de Obras Públicas, Desarrollo Social y Salud rechazaron la iniciativa. Esta última hizo alusión a que no se puede asegurar que el proyecto esté exento de riesgos para la salud de sus futuros habitantes.

Respecto a los detalles del desarrollo habitacional que propone Maratué, el 70% de las más de 14 mil casas será destinado a primera vivienda y un 50% del terreno será reservado como áreas verdes. En este marco, se proyecta el desarrollo gradual de 300 viviendas por año, incluyendo al menos 2.000 viviendas subsidiadas por el Serviu.

Previo a que se convocara al Comité de Ministros por situación “calificada como emergencia”, en agosto de este año, Felipe Lizana, gerente inmobiliario de proyecto Maratué, dijo a EL DÍNAMO: “La votación del Comité de Ministros es clave para dar certeza al desarrollo del proyecto, especialmente para las familias que llevan años esperando una solución habitacional concreta en la comuna”.

Por su parte, Ricardo Quero, vocero de Salvemos Quirilluca, manifestó en aquel momento que esperan que “le pongan condiciones al proyecto para que sea posible su ejecución. Bajo las condiciones que tienen hoy en día, va a ser un desastre y se va a perder un patrimonio natural demasiado importante para la Región de Valparaíso“.

“Que se establezca una verdadera área de conservación. Y por otro lado también de que se utilice una norma de arsénico en el suelo que garantice la seguridad de las personas“, sostuvo el pasado 16 de agosto.