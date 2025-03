La seguridad en línea y los casinos online: ¿cómo mantenerse a salvo?

5 de Marzo de 2025

Ya no solo estamos en la era digital, estamos en la era de la revolución de la IA, y en estos tiempos, la ciberseguridad cobra importancia en todos los ámbitos, y los casinos online no son la excepción. Las ventajas que nos ofrecen los casinos online, como la comodidad de jugar desde casa, también viene con riesgos como en cualquier actividad en internet, es por ello que debes considerar tu seguridad antes incluso de pensar en qué casino elegir.

Consejos para mantenerse seguro en casinos online

Si eres un jugador habitual de casinos en línea o si estás interesado en empezar a jugar, sigue los pasos a continuación para mantenerte seguro siempre que crees una cuenta de casino o juegues en ellos:

1. Elige casinos con licencias confiables

Todo casino que pretenda ser reconocido como seguro, debe permitir verificar si cuenta con licencias emitidas por entidades reconocidas, como la Malta Gaming Authority (MGA), la UK Gambling Commission (UKGC) o la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) en España.

Chile cuenta con su propia agencia reguladora, aunque la legislación sigue estando en desarrollo, la Superintendencia de Casinos de Juego ofrece a los casinos que operan en Chile una plataforma para someterse a auditoría y certificar que son seguros para los chilenos, si tu casino se encuentra registrado en la SCJ podrás estar más seguro de que tu casino es legítimo.

2. Utiliza conexiones seguras

Esto es importantísimo: no entres a tus casinos online desde Wi Fi públicas si no tienes VPN, o mejor aún, evita usar redes públicas, ya que estas son vulnerables a ataques cibernéticos como el robo de datos. Por otro lado, asegúrate de que tu casino use un protocolo HTTPS, el cual se indica en tu navegador con el ícono de un candado al lado de la barra de URL y certifica que los datos que se envían desde tu dispositivo viajan al servidor cifrados.

3. Protege tu información personal y financiera

No compartas tus credenciales de casino o tus datos personales con personas que no confíes. También puedes usar monederos electrónicos (PayPal, Skrill) o criptomonedas, para ocultar los datos de tu tarjeta y poder pedir reembolsos más fácilmente en caso de ser necesario y evites robo de datos y fraudes. También puedes activar la verificación de dos pasos (2FA) si está disponible, para reforzar tu seguridad.

4. Investiga las reseñas de otros usuarios

Revisa las reseñas de los usuarios y páginas especializadas para asegurarte de que no hay casos de fraude en el casino, así como para saber si otros han tenido problemas y estos han sido resueltos por el casino y su sistema de atención al cliente.

5. Controla tus hábitos de juego

Por supuesto, no puedes olvidarte de protegerte de tus propios impulsos. Controla tu juego y ponte límites claros, evita jugar demás estableciendo un presupuesto para casinos que no deberás sobrepasar, de esta forma sabrás que usas el dinero que no necesitas en ese momento y que te puedes permitir perder.

Señales de alerta: cómo identificar casinos fraudulentos

Ausencia de licencias: si no hay licencia no hay diversión, evita usar casinos que no las exhiban. Promociones excesivamente generosas: bonos de bienvenida y promociones excesivas (del 500 o 1000%) deberían hacerte sospechar. Sitio web mal diseñado: los errores ortográficos, errores de diseño, bugs desatendidos deberían darte red flags importantes a la hora de elegir un casino. Solicitudes de datos innecesarios: si se te solicita información demasiado privada o permisos muy invasivos, deberías declinar. Es decir, pedirte contraseñas de correo electrónico, o pedir el acceso a funciones importantes de tu teléfono, deberían hacerte retroceder.

La importancia de la ciberseguridad en el mundo del juego online

Por supuesto que la ciberseguridad no solo es responsabilidad tuya como usuario, las empresas tienen una cuota importante, pero, tal como en un barrio peligroso, debes ir con cautela en internet. Si un casino se muestra seguro, implementando encriptación SSL, firewalls y monitoreo constante para proteger los datos de sus usuarios, es lo mínimo que debes esperar de tu próximo casino en línea.

Los casinos además deben poder ponerse a disposición de auditores externos que certifiquen la seguridad del mismo son de suma importancia y en muchos casos, requisito obligatorio para obtener licencias.