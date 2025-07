Crashout: el fenómeno viral que evidencia el agotamiento de la Generación Z

El fenómeno conocido como Crashout ha ganado visibilidad en redes sociales como TikTok, donde jóvenes, principalmente de la Generación Z, comparten imágenes o videos que reflejan un estado de agotamiento físico y mental acumulado.

Este colapso es asociado a jornadas exigentes de estudio, trabajo, presiones económicas, problemas de salud mental y una cultura digital hiperconectada que rara vez permite desconectarse por completo.

Especialistas advierten que el Crashout no es solo una tendencia viral, sino también una señal de alerta sobre los niveles de estrés y fatiga que enfrenta una generación expuesta constantemente a altos estándares de productividad, incertidumbre laboral y sobreestimulación tecnológica.

Aunque los contenidos se compartan con tono humorístico o casual, detrás de ellos existe una problemática real que es que jóvenes, sea por falta de descanso, autocuidado o apoyo, terminan colapsando.

En conversación con EL DÍNAMO, Jennifer Conejero, psicóloga de la Clínica Santa María, explica que “el Crashout se refiere al desmoronamiento emocional que viven los jóvenes y que puede parecerse a una crisis de pánico, a manifestar alto estrés que se puede ver en llanto, gritos o en el retraimiento extremo. Y es un término que parte desde una canción y que se ha tomado en redes sociales para referirse a este fenómeno”.

¿Quiénes componen la Generación Z?

La Generación Z, también conocida como centennials, se refiere a las personas nacidas entre finales de la década de 1990 y principios de la década de 2010. Son nativos digitales, criados en un mundo donde la tecnología y las redes sociales son parte integral de sus vidas.

Autodiagnóstico digital

Al Crashout se suma otro fenómeno que es el autodiagnóstico digital. Una encuesta del EdWeek Research Center reveló que el 55 % de los estudiantes usa TikTok e Instagram para autodiagnosticarse trastornos de salud mental como TDAH o ansiedad, pudiendo derivar en errores de interpretación y etiquetas sociales mal usadas.

Según indica María Paz Long, Directora de Planificación Estratégica en TBWA Frederick, esto se debe a un agotamiento del mundo actual y sus presiones, y en consecuencia, el cuidado personal se ha convertido en una suerte de estética performativa, lo que a su vez, ha desencadenado una profunda crisis emocional, al transformar el bienestar en otra forma de exigencia:

“‘Entrenamos más, comemos mejor, nos cuidamos como nunca, y aún así, sentimos que no es suficiente’. Recientemente, tuve la oportunidad de entrevistar a un grupo representativo de jóvenes y escuché muchas veces esta idea que sintetiza una paradoja generacional ya que vivimos en una era de hiperproductividad emocional, pero también de agotamiento invisible”, afirmó.

Esta lectura se alinea con un estudio de UNICEF, que concluyó que el 48 % de los jóvenes de entre 14 y 25 años no sabe dónde encontrar apoyo emocional. Un dato preocupante que evidencia una contradicción profunda ya que si bien vivimos en una sociedad hiperconectada desde una visión digital, nunca antes habíamos estado frente a una generación tan afectada por la soledad.

La importancia de una red de apoyo

Respecto a cómo abordar el Crashout entre los jóvenes, la psicóloga Jennifer Conejero enfatizó en que “hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es que niños y adolescentes sientan que tienen con quién conversar, que son escuchados por los adultos con sus ansiedades, dudas, tristezas“.

“En un mundo hiperconectado, las encuestas dicen que esta población de jóvenes se siente más solo y por eso es importante que sepan que el núcleo familiar los apoya“, añadió.

El agotamiento es estructural ya que los jóvenes se enfrentan a un mundo que ya no ofrece las certezas que sí tenían sus antecesores, como por ejemplo, un trabajo estable, una carrera próspera, una casa propia y una familia. Al contrario, sienten que viven en una cadena infinita de crisis e incertidumbre.

“No hay que minimizar lo que le pasa a los niños y a los jóvenes que ven el futuro con incertidumbre. Si uno piensa, no necesariamente un título universitario les va a garantizar estabilidad económica, que es lo que muchos manifiestan. Cada vez es más difícil tener una casa propia, y los jóvenes van recibiendo esa información”, expresó la profesional de la Clínica Santa María.

En tanto, Maria Paz Long, Directora de Planificación Estratégica en TBWA Frederick, señaló que “en definitiva, la Generación Z quiere pertenecer, pero también desconectarse; quiere expresarse, pero siente que sus emociones ya no son privadas; quiere ayuda, pero no sabe dónde buscarla. El Crashout, entonces, no es solo una palabra de moda, sino que la manifestación viral de una incomodidad crónica frente a un mundo que exige rendimiento constante, incluso en lo emocional”.