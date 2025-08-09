Novena edición de la Revista D: propuestas para retomar el equilibrio

Revista D dedica la portada de su nueva edición a los esfuerzos que hay que hacer hoy en Chile para recuperar la estabilidad política, cultural y económica.

Ya está disponible la novena edición de Revista D, la publicación mensual de análisis político, económico y cultural de EL DÍNAMO, que pone el foco en los desafíos de reconstrucción: del espacio urbano, del pacto institucional y del diálogo entre los distintos sectores económicos.

En Tres mujeres al centro de la cultura reunimos a Alejandra Martí (CEAC-VM20), Dominique Thomann (GAM) y Carmen Gloria Larenas (Teatro Municipal), para reflexionar sobre el sentido de liderar hoy las tres instituciones culturales más importantes del centro de Santiago. zona cero del estallido social.

“Las instituciones culturales estamos vivas, somos contemporáneas, no somos museos”, dice Martí a la periodista Claudia Guzmán, y añade: “Cuando creamos espacios sólidos y profesionales, los creadores pueden conquistar mercados, salir del país y, a la vez, podemos permitir que creadores de otros países vengan acá”.

Thomann, en tanto, relata: “El concierto que hizo la Sinfónica en Plaza Italia el 2023 con la Novena de Beethoven fue el primer hito en que dijimos: recuperemos la plaza, recuperemos la ciudad”. Y enfatiza: “En Chile hay que relevar el impacto que tiene la cultura en la vida de la gente. Ese es el aporte que quiero hacer”.

Para Larenas, en tanto, el desafío es renovar los públicos y el tejido social: “Tenemos que renovar las audiencias. Cuidamos mucho esa transversalidad y que el Teatro sea un espacio de encuentro. Eso es muy importante para un mejor tejido social”.

En esta novena edición de Revista D también destaca la entrevista de Gabriela Villalobos a Arturo Clément, presidente de Salmón Chile, quien reclama por el exceso regulatorio: “El Estado genera desconfianza en la ciudadanía y el sector productivo”, y llama a dejar atrás “el atosigamiento burocrático”. En paralelo, subraya que “la salmonicultura puede ayudar a reactivar Chile aquí y ahora”. En su opinión, los gremios empresariales han ganado presencia ante el debilitamiento de los partidos políticos.

Precisamente, uno de los textos más provocadores del número es el ensayo de Rafael Gumucio, quien revisa el eterno conflicto interno de la derecha: “Lo que más derrotas ha traído a la derecha —derrotas impensables, chascarros en la puerta del horno— es justamente su obsesión por ganar. Eso y lo que viene después: su incapacidad para saber perder”.

Desde Nueva York, Manuel Santelices nos pone al día con los últimos enfrentamientos de Trump y su enemigo interno: los medios, la elite cultural y la academia. Y Ximena Urrejola, nos revela los secretos de Turnbull & Hasser, la tienda de camisas de lujo que han hecho de las siluetas de Churchill, James Bond y el rey Carlos III su mejor embajada.

La edición se completa, entre otras cosas, con las columnas habituales de Gabriela Villalobos (esta vez sobre el declive del matrimonio como fenómeno social), Matías del Río y Bukele, Jeannette Plaut y el rol de la inteligencia artificial en la arquitectura, Paula Comandari y las credenciales y problemas del jefe económico del comando de Jeannette Jara y María José O’Shea y el fenómeno de Katteyes en las redes sociales que los incumbentes políticos desconocen.

Finalmente, se revisan las páginas iniciales del libro A la sombra, del historiador Manuel Vicuña sobre la prisión como espacio creativo, desde Wilde a Redolés, las reflexiones de la presidenta de la Sofofa Rosario Navarro y del presidente de Fundación Chile Pablo Zamora y las secciones quincenales de cocina de Juan Diego Santa Cruz y de cultura, de Ernesto Ayala.

La edición puede leerse gratuitamente