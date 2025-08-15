Por “apropiación cultural”: Adidas se disculpa ante polémica en México por sandalias inspiradas en calzado indígena

La mandataria del país rechazó que grandes empresas se adueñen de “ideas y diseños de las comunidades indígenas de nuestro país”.

El gigante alemán de ropa deportiva, Adidas, emitió una disculpa luego de ser acusado en México de “apropiación cultural” por el diseño de su nuevo calzado —llamado Oaxaca Slip-On— inspirado en las sandalias (huaraches) utilizadas por un pueblo indígena de dicho país. Se trata de pueblos originarios de Villa Hidalgo Yalálag, del estado mexicano de Oaxaca, quienes no participaron en la producción.

“Adidas valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y la importancia de su patrimonio artesanal“, indicó la empresa bávara a través de un comunicado. Posteriormente, evidenciaron el origen de donde nació el concepto para el calzado: “El Oaxaca Slip-On se inspiró en un diseño oaxaqueño arraigado en la tradición de Villa Hidalgo Yalálag”.

“Ofrecemos disculpas públicas y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con Yalálag en un diálogo respetuoso que honre su patrimonio cultural“, puntualizó la firma de las tres tiras.

El asunto había llegado hasta lo más alto del debate público en México, luego de que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, indicara que el diseño del zapato era una “apropiación cultural inapropiada” de las sandalias del pueblo indígena de la zona antes mencionada.

“Las grandes empresas están apropiándose de productos, ideas y diseños de las comunidades indígenas de nuestro país. Eso es propiedad intelectual“, aseguró la mandataria.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró a través de sus redes sociales que “desde el primer momento, denunciamos públicamente el agravio cometido por el diseñador de una empresa global en contra de la comunidad de Yalalag. Rechazamos el plagio y la apropiación indebida de uno de sus diseños ancestrales y del nombre de nuestro estado“.

Las disculpas de su diseñador mexicoestadounidense

El diseñador de ropa mexicoestadounidense y encargado del polémico calzado, Willy Chavarria, también salió a ofrecer disculpas al extender un comunicado a la agencia de noticias The Associated Press dirigido al “pueblo de Oaxaca”.

Según sus dichos, la intención del diseño era “honrar el poderoso espíritu cultural y artístico de Oaxaca y sus comunidades creativas, un lugar cuya belleza y resistencia me han inspirado”.

“Lamento profundamente que el zapato se haya apropiado de este diseño y no se haya desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña”, escribió Chavarria. “Esto no está a la altura del respeto y la colaboración que Oaxaca, la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag y su gente merecen”.

Chavarria ha ganado fama por sus diseños que mezclan temas mexicanos con productos estadounidenses, entre ellos, suéteres, sombreros y banderas.