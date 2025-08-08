¿Sólo en EEUU? Las aclaraciones desde México sobre la orden de Trump contra cárteles de Latinoamérica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense Donald Trump que permite al Ejército de su país atacar a cárteles en Latinoamérica según lo reveló esta jornada The New York Times. De tal manera, la jefa de Estado aseguró ya tenía pleno conocimiento de la medida.

Según explicó Sheinbaum, no hizo un llamado ni alertó a su país debido a que las acciones estipuladas solo entrarán en vigor dentro de territorio norteamericano. Además afirmó que la colaboración y coordinación que mantiene con Trump es para combatir bilateralmente el crimen organizado, sin que entre en riesgo la soberanía nacional.

“Iba a venir una orden si, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país. No tiene que ver con México. Solamente al interior de Estados Unidos“, indicó en conferencia de prensa la presidenta. “Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos pero no va a haber invasión, eso está descartado”.

De todas formas, Sheinbaum reiteró que se tiene totalmente descartada la opción de que Estados Unidos junto a Trump interfieran en decisiones de México, incluso si se trata de cárteles, al igual que tampoco permitirá que exista algún tipo de invasión militar.

“Lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido no es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. No han planteado y cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no. Se ha informado que venía esta orden ejecutiva y no tiene que ver con la participación de ningún militar o institución en nuestro territorio“, puntualizó la mandataria.

El presidente Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para utilizar fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera como organizaciones terroristas. Entre los apuntados se encuentra el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles e incluso algunos líderes como Nicolás Maduro, a raíz de sus presuntos vínculos.