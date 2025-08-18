Qué es la Legionelosis, enfermedad que tiene a Nueva York en alerta

Causada por la bacteria Legionella pneumophila, al menos 17 personas han tenido que ser hospitalizadas y cuatro ya han muerto.

Cuatro personas ya han muerto en la ciudad de Nueva York por Legionelosis, conocida también como la enfermedad del legionario. El brote con origen en el barrio de Central Harlem ha enfermado, además, a decenas de personas desde finales de julio. Según informó el Departamento de Salud de Estados Unidos, 17 personas habían sido hospitalizadas hasta el jueves pasado.

Autoridades de salud informaron que la bacteria que provoca la enfermedad había sido descubierta en 12 torres de enfriamiento de 10 edificios, incluyendo un hospital y una clínica de salud sexual administrados por la ciudad. De tal manera, el pasado viernes se terminó por remediar todas las torres involucradas.

El evento no se trataría de un evento aislado, luego de que en 2015 un brote similar provocara la muerte de 16 personas en el Bronx. En ese sentido, el patrón demuestra que, pese a avances regulatorios en el mantenimiento de infraestructura urbana antigua, la enfermedad del legionario sigue siendo una amenaza recurrente.

¿Qué es la Legionelosis?

La Legionelosis es una forma de neumonía causada por la bacteria Legionella pneumophila, según la Organización Mundial de la Salud.

La enfermedad no se transmite de persona a persona, sino que se adquiere al inhalar aerosoles contaminados con Legionella que se generan en las pulverizaciones, los chorros y las nebulizaciones de agua contaminada. La aspiración de agua o hielos contaminados también puede provocar una infección, sobre todo en pacientes hospitalizados vulnerables.

Entre sus síntomas más comunes se encuentra la fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza y dolores musculares. A veces también puede ir acompañada de diarrea, náuseas y confusión. Para combatirla se necesita de un tratamiento con antibióticos y, en algunos casos, hospitalización.

De esa manera, la mejor prevención de la legionelosis consiste en aplicar medidas de control que permitan reducir al mínimo la proliferación de legionelas y la difusión de aerosoles, principalmente con la limpieza y desinfección sistemática de estos aparatos.