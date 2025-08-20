Encuesta revela que el 40% de los chilenos sufre dos o más enfermedades: revisa cuáles son

El estudio evidenció una realidad del país marcada por una menor actividad física, altos niveles de ansiedad y depresión, y una percepción más negativa del estado de salud personal.

Esta semana, el Ministerio de Salud (Minsal) publicó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 2023-2024 (ENCAVI) revelando que el 40% de los chilenos sufre dos o más enfermedades.

La investigación, realizada en conjunto con la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DESUC), evidenció una realidad del país marcada por una menor actividad física, altos niveles de ansiedad y depresión, y una percepción más negativa del estado de salud personal.

En ese contexto, el estudio, en el que participaron 16.590 personas de todas las regiones del país entre octubre de 2023 y febrero de 2024, dio a conocer que el 63,9% de la población de 15 años o más indicó tener al menos una enfermedad, y el 40,1% afirmó vivir con dos o más problemas de salud.

De acuerdo a los encuestados, las enfermedades más comunes fueron la hipertensión arterial (25,4%), la depresión (19%) y el dolor crónico (16,4%).

“Estas cifras son extraordinariamente preocupantes. Estamos llegando muy atrasados y se están generando enfermedades que nosotros deberíamos prevenirlas y promoverlas en la atención primaria de salud”, indicó el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo a The Clinic.

Junto a ello, el experto aseguró que los factores de riesgo que podrían estar influyendo son el consumo de alcohol y tabaco, las condiciones de salud mental y el sedentarismo. “Esto quiere decir que quienes toman decisiones deben volver a mirar las políticas preventivas y promocionales de la salud”, recalcó.

En tanto, Cristián Ayala, director de la DESUC, dijo que “es necesario incentivar la actividad física, incluso en modalidades accesibles, como caminar. No se trata solo de deportes colectivos”.

Entre los principales resultados también destaca una baja en la calidad de vida en aspectos físicos, psicológicos, sociales y del entorno en comparación con la encuesta anterior.