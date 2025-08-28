Dinosaurio con armadura extrema: descubren al anquilosaurio más antiguo del mundo en Marruecos

Vivió hace unos 165 millones de años en el Jurásico medio y es el primer anquilosaurio descubierto en África, con espinas que formaban un collar de más de un metro.

Un dinosaurio con espinas óseas que llegaban hasta a un metro de longitud fue descubierto recientemente en Marruecos. Se trata del anquilosaurio, el más antiguo conocido hasta el momento y el primero descubierto en África.

El hallazgo se basó en unas primeras pistas evidenciadas en 2021 y el descubrimiento de un agricultor local en 2022, según detalla un estudio publicado en la revista Nature. La publicación denominó a la especie Spicomellus afer, quienes se caracterizan por tener una armadura que cubre sus cabezas, cuerpos y colas.

“La coraza de Spicomellus era increíblemente extraña; no se parecía a las corazas de otros dinosaurios—ni de ningún otro animal, vivo o extinto—que habíamos encontrado“, dijo Richard Butler, coautor del estudio y paleontólogo de la Universidad de Birmingham, en diálogo con la BBC. Para el experto era el “punk rocker” de la época.

El Spicomellus afer vivió hace unos 165 millones de años durante el Jurásico Medio. Caminaba en cuatro patas, medía aproximadamente 4 metros de longitud, pesaba entre una y dos toneladas y se desplazaban lentamente por lo mismo. Su cuerpo llevaba collares de espinas alrededor del cuello y las caderas, con algunas que superaban el metro de longitud.

Una característica notable era cómo las púas se integraban con el esqueleto. “Es sorprendente que las púas estuvieran directamente fusionadas con el hueso. No vemos nada parecido en ningún otro animal, vivo o extinto“, aseguró Susannah Maidment, la otra codirectora del proyecto y profesora del Museo de Historia Natural del Reino Unido, también en charla con el citado medio.

Los investigadores sugirieron que las púas del anquilosaurio pudieron haber servido inicialmente para exhibición y más tarde se volvieron defensivas a medida que aparecieron grandes depredadores en el período Cretácico. De tal manera, su armadura podía desempeñaba un doble papel en la protección y la atracción de pareja.

El Spicomellus afer llevó a los científicos a revisar sus puntos de vista sobre la evolución de los dinosaurios acorazados, ya que desafiaba todas las reglas conocidas. Hasta entonces, la mayoría de los anquilosaurios conocidos venían de Europa, Norteamérica y Asia. Asimismo, demostró que incluso en el período Jurásico, sus armaduras podían ser compleja.