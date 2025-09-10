Cómo reconocer y tratar la alergia estacional

El aumento de la floración eleva la concentración de polen en el aire, lo que desencadena respuestas alérgicas especialmente en quienes ya tienen una sensibilidad previa.

Con la llegada de la primavera, muchas personas comienzan a experimentar la temida alergia estacional con síntomas molestos como estornudos frecuentes, picazón en los ojos, congestión nasal y lagrimeo.

Estos signos suelen estar asociados a una reacción del sistema inmunológico frente a alérgenos presentes en el ambiente, principalmente el polen de árboles, pastos y flores.

En ese contexto, es clave entender que durante esta época del año, el aumento de la floración eleva la concentración de polen en el aire, lo que desencadena respuestas alérgicas especialmente en quienes ya tienen una sensibilidad previa.

Según indican los especialistas, la alergia estacional no solo afecta la calidad de vida, sino que también puede interferir con el sueño, el rendimiento laboral o escolar, y generar molestias persistentes si no se trata adecuadamente.

Aunque no es una enfermedad grave, su impacto diario puede ser significativo. Por ello, es importante aprender a reconocer los síntomas y tomar medidas preventivas o buscar tratamiento médico, ya sea a través de antihistamínicos, terapias naturales o cambios en los hábitos cotidianos, como evitar la exposición prolongada al aire libre durante los días con mayor carga de polen.

“Una alergia estacional es aquella que se produce durante una estación específica del año, generalmente es la primavera. El peak en nuestro país generalmente ocurre en la época de la polinización, lo cual es clásicamente durante septiembre, pero eso se puede desplazar antes o después dependiendo del año y del momento que se produzca la polinización”, explicó Rodolfo Nazar, otorrinolaringólogo de la unidad de Rinologia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a EL DÍNAMO.



Efectivamente, a medida que cambia nuestro paisaje, con el aumento de temperatura y la mayor circulación de alérgenos, señales inequívocas de la llegada de primavera, muchos y muchas comienzan a sufrir con sus síntomas.

Cuáles son los síntomas de una alergia estacional y cómo tratarla

La rinitis alérgica se caracteriza por picazón nasal, en los ojos, incluso algunos pacientes desarrollan picor ótico, o sea del oído, también faríngeo. Es clásico de los pacientes alérgicos la picazón y el estornudo.

Junto a ello, existe la rinorrea, que es la mucosidad que puede producir este proceso inflamatorio alérgico en la nariz, como la congestión nasal.

En cuanto a los tratamientos, el otorrinolaringólogo indicó que existen tres opciones. Por un lado, se deben tomar medidas que nos permitan evitar el contacto con alérgenos. Para esto, recomienda el especialista, “cerrar las ventanas durante la tarde, cuando se produce mayor entrada de alérgenos por la polinización, y el uso de mascarilla”.

Luego, sugiere los fármacos como una solución, como los llamados antihistamínicos. “Tienen un efecto sobre la picazón de nariz, los estornudos, la picazón en general. El otro grupo de fármacos que se usan son los corticoides nasales, que son inhaladores que se ponen en la nariz con un muy buen efecto sobre la obstrucción nasal, sobre la mucosidad y también sobre la mejoría del olfato”.

Finalmente, la opción es la inmunoterapia, que “consiste en la exposición progresiva de la sustancia alérgica en el paciente, cosa de desarrollar un inmunotolerancia. Es decir, estas dosis lenta y crecientemente progresiva en el paciente van a generar una modulación de la respuesta inmune, que va a tener un efecto más duradero en el tiempo”.

Cómo diferenciar una alergia estacional con un resfrío común

En conversación con EL DÍNAMO, Beatriz Arteaga, directora de la Escuela Enfermería y TENS de Enfermería de Universidad de Las Américas, indicó que “las diferencias más importantes entre los síntomas del resfrío y de las alergias, es que el primero normalmente comienza después de la exposición al virus, normalmente puede ser un cambio de temperatura, un enfriamiento, la exposición a multitudes o la ida a un cumpleaños donde alguien había estado resfriado y aparecen los síntomas”.

En cuanto a la alergia, “normalmente aparece estacionaria en contacto con alergenos en el periodo de primavera. La secreción nasal que da en el resfrío normalmente es una secreción más espesa que se torna amarillenta y dependiendo de las características del microorganismo también puede ser verdosa”, indicó la académica.

Asimismo añadió que la “alergia produce una secreción nasal más acuosa como agüita, es más líquida, esa es la secreción típica de la alergia”.

De acuerdo a la explicación de la académica de la Universidad de Las Américas, “en general el resfrío genera cansancio, decaimiento y malestar, la alergia no, no genera decaimiento. Complicaciones por la congestión nasal, pero la persona no tiene dolores musculares, no hay decaimiento ni compromiso del estado general. El resfrío normalmente puede presentar fiebre, sobre todo en niños y en la alergia no hay fiebre. Y la alergia se caracteriza mucho por la picazón de la nariz y eso es poco frecuente en los resfríos. El contagio de los resfríos es algo también característico, la alergia no se contagia”.

Pacientes más vulnerables

Las personas con asma, EPOC u otras enfermedades broncopulmonares tienen un riesgo mayor de complicaciones durante la primavera por culpa de las alergias.

“La exposición a pólenes puede aumentar la frecuencia e intensidad de las crisis asmáticas, generando incluso hospitalizaciones. Por eso se recomienda un control previo para ajustar la medicación preventiva”, explicó el doctor Mauricio Soto, coordinador del Grupo Respiratorio de Atención Primaria de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar (Sochimef).

En este sentido, la recomendación central es anticiparse: consultar a tiempo, iniciar tratamientos antes del peak de polinización y mantener medidas de autocuidado son las claves para enfrentar esta temporada.

“El tratamiento con corticoides nasales y antialérgicos debe usarse de forma regular, incluso cuando no hay síntomas. También es fundamental tener especial cuidado con niños y adultos mayores, y nunca automedicarse con corticoides orales o inhalados sin supervisión médica”, enfatiza Soto.

Finalmente, desde Sochimef reiteraron que la prevención es la mejor herramienta: “Prepararse con anticipación permite llegar a la primavera con síntomas controlados y menos riesgos para la salud”, concluyó el especialista.