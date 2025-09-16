Superan a las del Chinchorro: descubren las momias más antiguas del mundo en Asia

Hasta este descubrimiento, se pensaba que las momias de Chinchorro eran las más antiguas del mundo.

Un descubrimiento en el sudeste asiático cambió la historia de la momificación en el mundo, según la cual las momias de Chinchorro, en el norte de Chile, eran las más antiguas, con una data que se remonta a 9 mil años en el pasado.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que las primeras evidencias de momificación se remontan al menos a hace más de 10.000 años en el sur de China y el sudeste asiático.

De acuerdo con lo expuesto por la Universidad Nacional de Australia, estas prácticas funerarias implicaban el uso de humo para desecar y conservar a sus muertos, y se estima que pudieron comenzar incluso hace aproximadamente 12.000 años.

Momias mucho más antiguas que las de Chinchorro

A través de sus estudios, los especialistas detallaron que luego de la muerte, los cuerpos fueron sometidos a un lento proceso de secado en humo, sobre un fuego “a intensidades relativamente bajas, antes del entierro”, según publicó la revista científica estadounidense PNAS.

“Las momias ahumadas se colocaban respetuosamente en cuevas, bajo refugios rocosos o se enterraban en el suelo, por lo que hoy en día solo han perdurado sus restos óseos“, detalló el artículo.

De acuerdo con el trabajo realizado por los especialistas de la universidad australiana, esa modalidad se asemeja a las prácticas funerarias que aún realizan algunas sociedades originarias en Australia y Nueva Guinea.

“Algunas de las muestras arqueológicas analizadas representan los casos más antiguos conocidos de este tipo de momificación artificial en el mundo“, precisaron los investigadores.

De esta forma, los estudios realizados por los especialistas parecen ratificar que la práctica de momificación en el sudeste asiático se inició miles de años antes que la de la cultura Chinchorro, en el norte de Chile, y que la que se realizó luego en Egipto.

En 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró como Patrimonio Mundial de la Humanidad al asentamiento Chinchorro, en la Región de Arica y Parinacota.