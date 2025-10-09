Los factores que incrementan el riesgo de sufrir un ACV, depresión y demencia

Según un nuevo estudio, una serie de cambios en el estilo de vida podrían reducir al mismo tiempo el riesgo de padecer estas afecciones.

Recientemente BMJ Journals publicó un estudio que revela 13 factores que aumentarían el riesgo de accidentes cerebrovasculares (ACV), depresión tardía y demencia.

En este marco, Sanjula Singh, la autora principal del sondeo e investigadores de los Laboratorios de Atención Cerebral del Hospital General de Massachusetts, sostuvo que pese que son tres enfermedades distintas, “las personas que padecen demencia o depresión o que sufren un accidente cerebrovascular también suelen padecer una de las otras afecciones o ambas”.

Bajo este contexto, Stephanie Collier, directora de educación de la división de psiquiatría geriátrica del Hospital McLean de Massachusetts, enfatizó que los datos dejan en evidencia la baja incidencia de padecer las enfermedades solo con ejecutar cambios en su estilo de vida.

“Si puedes optimizar las piezas del estilo de vida, entonces tienes muchas más probabilidades de vivir sin problemas”, agregó según consigna The New York Times.

En detalle, la investigación concluyó que al menos “el 60% de los accidentes cerebrovasculares, el 40% de los casos de demencia y el 35% de los casos de depresión tardía podrían prevenirse o ralentizarse controlando los factores de riesgo”.

Los factores que incrementarían el riesgo de sufrir un ACV, depresión y demencia

En esa línea, el estudio dio cuenta de 13 factores que podrían hacer que aumente el riesgo de padecer dichas enfermedades.

La investigación solo examinó los factores de riesgo relacionados con dos o más de las tres enfermedades. No demostró que dichos factores causaran directamente las enfermedades, sino que solo mostró una asociación.