Salud Mental en Chile: radiografía de un país estresado y cansado

El 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental en Chile y el mundo, una fecha que busca visibilizar la importancia del bienestar psicológico y emocional como parte esencial de la salud integral.

Comprender cómo las personas perciben su estado emocional, sus niveles de estrés y las estrategias que utilizan para cuidar su salud mental resulta clave para orientar políticas públicas, iniciativas privadas y campañas de sensibilización más efectivas.

Tal como señala la Organización Mundial de la Salud, “no hay salud sin salud mental” (OMS, 2023), subrayando la necesidad de promover entornos que favorezcan el bienestar, reduzcan el estigma y faciliten el acceso a apoyo psicológico y comunitario.

Debido a lo anterior, se dieron a conocer los resultados de un sondeo realizado por Activa Research, sobre el estado de la salud mental en Chile.

La investigación reveló que el 37% de los chilenos siente estrés de manera frecuente o muy frecuente, mientras que al hacer el análisis por sexo, son las mujeres las que más sufren de estrés con un 48%, mientras que el 26% de los hombres señalan sentirlo.

En cuanto a la sensación de energía y cansancio, un 41% de los chilenos declara sentirse frecuentemente sin energía. Al desglosar por género, las mujeres reportan esta sensación en mayor medida que los hombres, con un 49% frente a un 33%. Por grupo etario, las personas entre 25 y 34 años son quienes más manifiestan falta de energía, alcanzando un 47%.

Por otro lado, un 32% de los chilenos afirma haberse sentido triste, vacío o deprimido durante los últimos 30 días.

Al analizar los resultados por género, se observa que este sentimiento afecta en mayor medida a las mujeres, con un 36%, en comparación con un 28% en el caso de los hombres.

En esa misma línea, el 24% de los entrevistados dijo haberse sentido solo frecuente o muy frecuentemente.