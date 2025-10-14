Los motivos por los que el vino blanco te dejará “la peor” resaca de todas

A diferencia de la resaca que te puede dejar la piscola o la cerveza, la del vino blanco es bastante especial.

Todos tienen claro que consumir alcohol en exceso generará una resaca de aquellas, pero si lo haces con vino blanco las consecuencias pueden ser mucho peor que con cerveza o la popular piscola.

Cientificos advirtieron que este tradicional brebaje puede producir no solo dolores de cabeza punzantes y náuseas, como es de costumbre con un alto consumo, sino que también la mal denominada hangxiety.

Se trata de una combinación de resaca y ansiedad, la cual se verá reflejada en un alto sentimiento de culpa, autoreproche, inquietud, dificultad para dormir y cuestionamiento a los actos cometidos la noche anterior.

Un estudio publicado en 2019 por el National Center of Biotechnology Information, consignó que “la ansiedad durante una resaca afecta a aproximadamente el 12% de las personas y puede variar en gravedad según cada una”.

Dentro de la explicación que existe a esto es que el vino tiene mayor graduación alcohólica (entre 10% y 13%) en comparación con la cerveza (entre 3% y 7%), por ejemplo. Además, a diferencia del tinto, el blanco incluye mucho más azúcar, lo que aumenta las consecuencias negativas de su alto consumo.

El psicoterapeuta británico Nick Davies explicó a RT que “cuanto más fuerte es el alcohol, más rápido y más fuerte se suprime la autocrítica, lo que a menudo conduce a comportamientos y comunicaciones que pueden avergonzarnos cuando estamos sobrios”.

Pero Roger Corder, profesor de terapéutica experimental en Barts y Escuela de Medicina de Londres. planteó que la autocrítica a los actos cometidos en una fiesta ocurre debido al alto consumo de alcohol.

Para aliviar la hangxiety, Karen Tyrell, directora ejecutiva de la organización Drink Aware, recomienda hidratarse, tomar paracetamol y descansar para, por lo menos, aliviar las consecuencias físicas de la resaca.