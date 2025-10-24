Tras el caso de Kim Kardashian: ¿Puede el estrés producir un aneurisma?

La influencer y estrella de TV reveló que el médico le informó que el diagnóstico se produjo por un cuadro de estrés.

En el debut de la séptima temporada de The Kardashians, Kim Kardashian reveló que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. Según explicó, el médico le aseguró que este diagnóstico se habría originado producto de un cuadro de estrés.

La Clínica Mayo de Estados Unidos define este cuadro médico como una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro, los cuales “se forman y crecen porque la sangre que fluye por el vaso sanguíneo ejerce presión sobre una zona débil de la pared del vaso”.

Si se rompe, “causa sangrado en el cerebro, lo que se conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico“, por lo que “puede rápidamente poner en riesgo la vida y requerir tratamiento de emergencia”.

En muchos casos no son graves, en especial si son pequeños y, por lo general, no presentan síntomas por lo que puede que nunca te enteres que tienes uno.

¿Puede causar el estrés un aneurisma cerebral?

Una de las grandes dudas que se generó es si efectivamente un aneurisma puede provocarse por estrés. Según Kim Kardashian, esto ocurrió en medio de la presión que vivió por su divorcio con Kanye West, la crianza de sus cuatro hijos y la preparación para recibirse como abogada.

Según explicó el Dr. Shazam Hussain, director del Centro Cerebrovascular de la Clínica Cleveland, a The New York Times es que no existe evidencia de que el estrés y los aneurismas estén relacionados. Sin embargo, destacó que “el estrés prolongado puede provocar hipertensión, lo que puede derivar en un aneurisma”.

La Supreme Vascular & Interventional Clinic de Singapur consignó que “la causa directa de un aneurisma cerebral es la debilidad de las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales“.

Por lo mismo, si una persona sufre de estrés crónico durante un tiempo prolongado, esto puede provocar que se dañen los vasos sanguíneos, incluidos los del cerebro. De esta manera, se corre el riesgo de sufrir un aneurisma cerebral.