En medio del debate por la ley de apuestas online, lanzan guía que promueve el juego responsable

La iniciativa centraliza los contactos de las principales organizaciones gubernamentales, centros de salud y grupos de apoyo dedicados a la prevención y el tratamiento de la ludopatía en Chile.

Frente al aumento de las apuestas online, Apuesta Legal Chile lanza un directorio que reúne recursos de apoyo para un juego responsable. CEDIDA.

En un momento en que las apuestas online ganan cada vez más espacio en Chile y la regulación del sector sigue en discusión, la plataforma Apuesta Legal Chile lanzó un Directorio de Recursos de Ayuda para el Juego Responsable, una herramienta gratuita que reúne instituciones dedicadas a ofrecer acompañamiento profesional, terapéutico y comunitario. Puedes consultarlo de forma gratuita aquí.

Entre las organizaciones incluidas destacan la Corporación de Juego Responsable (CJR), la Agrupación de Jugadores en Terapia (AJUTER) y la red de Jugadores Anónimos Chile, con presencia en distintas regiones del país. Todas ellas ofrecen atención gratuita y confidencial, además de orientación sobre cómo identificar conductas de riesgo.

El sitio también entrega herramientas prácticas para fomentar hábitos de juego saludable: desde límites de gasto y periodos de autoexclusión, hasta recomendaciones para evaluar la fiabilidad de las plataformas antes de apostar.

Juego online en debate: una industria que busca equilibrio

El lanzamiento del directorio coincide con la discusión del proyecto de ley que busca regular el juego online, actualmente en el Congreso. La iniciativa legislativa ha puesto sobre la mesa temas clave como la tributación, la publicidad y la responsabilidad social de los operadores.

Para Apuesta Legal Chile, este es el momento de poner el foco en la prevención. “El juego responsable no es solo un concepto legal; es una práctica que protege a los usuarios y contribuye a un mercado más ético y sostenible”, señalaron desde la plataforma.

Expertos en salud mental también valoran la propuesta. Sostienen que la accesibilidad a información de apoyo confiable puede marcar la diferencia para muchas personas que no identifican el juego problemático a tiempo.

Un llamado a la acción colectiva

Más allá de la regulación, la iniciativa busca crear conciencia entre jugadores, medios y operadores sobre la importancia de la educación y el acompañamiento. “Informarse, pedir ayuda y promover el autocontrol son pasos clave para reducir los riesgos”, subraya el equipo de Apuesta Legal Chile.