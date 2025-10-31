Edición 14 de Revista D: la experiencia como lujo

La nueva edición de la Revista D presenta un especial de hoteles y comida, con una celebración del estilo y el buen gusto. Conversamos con Micha, el mejor chef del mundo, dueño del famosísimo restaurante limeño “Maido”. En lo político, a dos semanas de la presidencial, el presidente del Partido Republicano Arturo Squella anuncia que “Si hay que tomar medidas impopulares para restablecer el orden, se hará”. Y Rafael Gumucio escribe sobre los ecos de la violencia política de la izquierda del pasado.

La edición N°14 de Revista D, publicación de El Dínamo, cruza los mundos del arte, la política, la gastronomía y la cultura desde una misma idea central: la experiencia.

En Mareida: a la conquista de Londres, damos cuenta de la travesía de Benjamín Figari, quien llevó a Chile en un contenedor: maderas nativas, piedras de Combarbalá y vinos cruzaron el Atlántico para dar forma a un restaurante que es también una embajada cultural. “Queríamos que los ingleses, al cruzar la puerta, sintieran que estaban entrando en otro país”, dice el fundador de un proyecto que eleva la cocina chilena sin folclorismos, apostando por la elegancia y la autenticidad, y que ya fue visitado por representantes de la corona británica.

En la misma línea de los placeres, Álvaro Peralta recorre los 55 años del Hotel Sheraton Santiago, escenario de historias que van desde la cuasi expropiación durante la UP, la presencia de los rugbistas uruguayos rescatados en la cordillera, la concentración del Colo Colo multicampeón de 1991 (que terminó siendo cábala), hasta los programas de TV realizados en sus instalaciones y las estancias de Pavarotti, Maradona, Liza Minelli, Luis Miguel, Peter Gabriel y Charles Aznavour, entre muchos otros.

A esa bitácora del lujo se suma Manuel Santelices, quien desde Nueva York narra la reinvención del hotel Waldorf Astoria, “la gran dama que se hizo un lift”, símbolo de una elegancia que no envejece. Tras permanecer 8 años cerrado, y gastarse más de 2200 millones de dólares, los nuevos dueños acaban de presentar al mundo la versión moderna del recinto donde alguna vez vivieron el Duque de Windsor, Marilyn y las hermanas Hilton

Pablo Schwarzkopf, por su parte, habla con Micha Tsumura, el chef peruano y dueño del “Maido”, restaurante limeño que acaba de ser elegido “el mejor del mundo”, y Juan Diego Santa Cruz nos lleva a Copacabana, el restaurante más grande del planeta, donde la cultura carioca se sirve a ritmo de samba.

Arturo Squella analiza el contexto político a dos semanas de las elecciones

Cuando solo faltan dos semanas para la elección presidencial del 16 de noviembre, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, cuyo candidato a la presidencia es el principal favorito, analiza la recta final y marca distancia del discurso de la izquierda: “Si hay que tomar medidas impopulares para restablecer el orden, se harán”, afirma, subrayando que la seguridad será el eje del eventual gobierno de José Antonio Kast.

La entrevista de Claudia Guzmán también revela su mirada sobre la necesidad de “recuperar el territorio” como símbolo de autoridad estatal. “La percepción de temor es abordable con un gobierno con determinación y carácter, valiéndose de las policías y, si es necesario, de las Fuerzas Armadas”, dice. Y agrega: “La izquierda va a cacarear, pero nosotros creemos que el país está esperando decisiones concretas. Eso es lo que nos diferencia”.

Desde el otro lado del espectro, Rafael Gumucio escribe a partir de la muerte de Marcela Rodríguez, conocida como la Mujer Metralleta, el ensayo La izquierda de hoy y la mística armada: el culto de la derrota, un texto agudo donde revisita la violencia política y su eco cultural en el presente. “Nadie toma las armas; son las armas las que te toman a ti”, advierte.

Columnas: espacio de debate

El número 14 abre espacio a voces que piensan el país desde registros distintos. Matías del Río reflexiona sobre el deterioro del Estado y advierte: “Seguir gobernados por la cuña y el slogan, y despreciar la gestión, solo nos ha hecho retroceder”. Alejandra Mustakis propone pensar el futuro como Obra colectiva, donde reivindica la “colaboración extrema” como clave para los desafíos de Chile: “El éxito personal solo tiene sentido cuando impulsa también el éxito de otros”.

Completan el bloque Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, con una mirada optimista sobre la minería del futuro.

Arte y cultura al cierre

En este número también hacemos un recorrido por Zoco: la nueva factoría del teatro, una nota que ilumina la fuerza creativa de los espacios independientes y sus protagonistas Jeannette Plaut revisa la exposición Pirouette: Turning Points in Design en el MoMA, y hace una invitación mirar los giros invisibles del diseño en objetos que transformaron nuestra vida cotidiana; Ernesto Ayala, rescata la vigencia de Buster Keaton en una reflexión sobre el tiempo y el humor y el escritor Alberto Fuguet se despide de Diane Keaton con Gracias por todo, una columna íntima sobre el impacto que tuvo en él una actriz única.

La edición 14 de Revista D estará disponible de manera gratuita en papel digital y también puedes suscribirte a sus ediciones impresas para que la recibas en la puerta de tu casa.