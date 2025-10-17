Edición 13 de Revista D: las claves del nuevo Chile a un mes de la presidencial

¿Por qué un heredero multimillonario abraza el servicio público, qué lleva a dos notables ex concertacionistas a definirse por Matthei, cómo los sectores más vulnerables han caído en el miedo tras el estallido social? Todas estas historias las encontrarás en las entrevistas a Max Luksic, Pablo Piñera, José de Gregorio y Max Colodro.

Max Luksic: un político en construcción

Entrevistado por Ximena Urrejola, el alcalde Max Luksic enfrenta directamente los temas que lo rodean: la riqueza familiar, el apellido y la percepción pública de privilegio. Desde su oficina municipal, habla de política con tono práctico, pero también con conciencia de origen. “(Tras el estallido) Me decían: vámonos, esto no tiene arreglo. Pero yo no quería irme. No quería que mi hija creciera en otro lugar. Me dije: este es mi país, y quiero quedarme. Si quiero que las cosas cambien, no puedo quedarme solo criticando; tengo que involucrarme”, declara.

El heredero de uno de los grupos empresariales más poderosos de Chile revela: “Mis padres nos inculcaron el valor de la responsabilidad y lo que significaba haber nacido en esta familia. Que nunca olvidáramos de dónde veníamos, la suerte que teníamos y las oportunidades que eso implicaba. Nos repetían que esa fortuna conllevaba también una gran responsabilidad, y que no debíamos desperdiciarla”.

“Pensaba que, desde la televisión, desde la pantalla, conocía la realidad de Chile… pero la realidad es muy diferente de lo que uno piensa. Recién la ves cuando sales a terreno”, dice sobre su paso como director ejecutivo de Canal 13.

Todos los duelos de Pablo Piñera

Desde otra arista del poder, Pablo Piñera -economista, diplomático y hermano del ex presidente Piñera-conversa con Lenka Carvallo sobre el peso de la política y de la familia. Con la sobriedad que lo caracteriza, reflexiona sobre la historia reciente y la necesidad de moderación que siente como viudo de la Concertación.

“El país está más polarizado a nivel de las dirigencias que de la población. En la época de la Concertación hubo un ambiente muy positivo, pero se ha ido perdiendo (…) El ataque violento de los sectores de izquierda a todo lo que fueron los 30 años post dictadura creó un clima de mayor confrontación. Y nosotros tampoco fuimos lo suficientemente claros y valientes para defender nuestra obra; nos acomplejamos”, describe.

Y advierte: “Hay mucha gente de la Concertación que votará por Evelyn Matthei… pero no se atreven a decirlo públicamente. Tengo varios amigos que quedaron muy desilusionados por la contundente derrota que sufrió Carolina Tohá en las primarias y no les gusta una candidata del Partido Comunista”.

Su apellido, inevitablemente, marca la conversación. Habla de la dureza de haber perdido dos hermanos en un año, y admite haberse quedado con un pendiente con Sebastián: “Me arrepiento de no haberme dejado ganar en el tenis, porque yo siempre le ganaba. Pero en fin, ya es muy tarde para eso. La vida continúa”.

El voto en blanco de José de Gregorio

En la misma línea de reflexión institucional, José de Gregorio es entrevistado por Claudia Guzmán, en una conversación que mezcla técnica, crítica y disrupción. Ex ministro, ex presidente del Banco Central y actual decano de la FEN de la Universidad de Chile, el economista hace un balance del ciclo político que marcó su generación.

“Yo era bastante concertacionista, pero cuando nombraron a Guillier dije: No más. Fue una traición a Lagos, un deterioro en la manera de hacer política. Haber sido absorbidos por el Frente Amplio fue consecuencia de eso”, declara y añade que en ese momento dejó de marcar su voto presidencial. “En la elección anterior hubo diagnósticos ingenuos y una idea de refundación. Al llegar al poder se dieron cuenta de que la refundación no era posible. El país les dijo que no, que las cosas tienen un límite, que Chile funciona”, explica.

Es más, siempre sorprendente, De Gregorio declara: “Predije bastante de lo que iba a pasar con este gobierno. Lo decía abiertamente, en grupos de empresarios o amigos: yo esperaba que ganara el Frente Amplio. No por afinidad, sino porque creía que el país necesitaba que aprendieran gobernando. Si seguían cuatro años más fuera del poder, iba a ser peor, iban a volver recargados”.

El economista romperá en noviembre su largo período de voto en blanco: “Lo más probable es que vote por Evelyn Matthei. Me gusta porque representa una posición de centro (…) Lo que más me gusta de Matthei son sus equipos: gente más joven, con vocación pública, poca ideología y capacidad de escuchar”.

Max Colodro explica el avance narco

Max Colodro, sociólogo y analista político, entrevistado por Gabriela Villalobos, propone una lectura emocional del presente chileno: “Pasamos de un estado de esperanza en el estallido a un estado más bien de desesperanza. Pero hoy ya no estamos en la desesperanza, estamos en el miedo, en la inseguridad, y ese es el clivaje que está dominando la elección”, define.

Para Colodro, la pérdida de control del orden público durante el estallido y el repliegue del Estado en muchas zonas fue crítica: “Esa incapacidad del Estado para controlar y para imponer el orden público, significó un avance del crimen organizado y de los narcos en el país”, postula.

Y afirma: “La conexión entre violencia política y deterioro del orden público ha golpeado muy fuerte. Está muy presente sobre todo en los sectores más vulnerables”, explica. A

borda la política internacional desde su identidad judía y su experiencia intelectual: “La imagen del pueblo judío ha quedado muy dañada producto de esta guerra. Israel enfrenta un desafío político y moral enorme: reconstruir los vínculos y la coexistencia con el pueblo palestino”.

Revista D incorpora reportajes de Gonzalo Maza y Rafael Gumucio y columnas de actualidad de Paula Comandari, María José O’Shea, Matías del Río, Francisco Pérez Mackenna, Pablo Halpern, Jeannette Pault y Ernesto Ayala, con una mirada coral sobre el mundo y nuestro país, que intenta definir un nuevo ciclo electoral.

