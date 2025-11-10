Cómo participar en la construcción del monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano

La obra en homenaje a la Nobel de Literatura es parte de la renovación del nudo Baquedano.

La renovación de Plaza Baquedano, que traerá consigo el levantamiento de un monumento a Gabriela Mistral, hizo que las autoridades quisieran darle a la ciudadanía un papel importante en su construcción.

Es por que ello que las artistas a cargo del proyecto, Norma Ramírez y Mariana Silva, junto a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, lanzaron una convocatoria abierta.

En ella, se busca que “plasmar 200 nombres de mujeres que acompañarán las fotografías que forman parte de este conjunto escultórico. La comunidad puede enviar sus propuestas de nombres de mujeres y una vez recibidas estas sugerencias, las artistas realizarán la selección de los nombres”.

¿Cómo participar en la convocatoria abierta?

Los participantes deben llenar un formulario online, el cual solo puede ser rellenado una vez con el o los nombres de las mujeres – en caso de ser uno compuesto – sin apellido que se quiere postular.

Las personas deberán explicar en una frase por qué ese nombre es significativo y debe aparecer en el monumento a Gabriela Mistral.

¿Hasta cuándo se puede participar?

El proceso de recepción de nombres se extenderá hasta el domingo 16 de noviembre de 2025.

Tras esto, las artistas elegirán los nombres seleccionados, los cuales se agregarán digitalmente como fondo en las cuatro fotografías restauradas de Gabriela Mistral.