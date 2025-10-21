Cementerio General, Estadio Nacional y más: revisa los lugares que puedes recorrer gratis en la Noche de Museos 2025

La Noche de Museos 2025 se vivirá este viernes 24 de octubre con una propuesta especial que invita a explorar el arte y el patrimonio durante la noche.
Esta iniciativa, organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, tiene como objetivo acercar los espacios culturales a la ciudadanía, ofreciendo una serie de actividades gratuitas y abiertas para todo público.
“Los museos y espacios culturales abrirán sus puertas para transformarse en escenarios vivos, con pinturas, esculturas, música, teatro y proyecciones”, generando una experiencia única para miles de visitantes”, indicaron desde la organización.
Revisa los lugares para recorrer en la Noche de Museos 2025
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)
- La actividad Entre pasadizos y secretos ofrecerá un recorrido especial por sectores poco conocidos del edificio, permitiendo descubrir espacios ocultos del reconocido centro cultural.
- Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago.
- Horario: De 16:00 a 22:00 horas.
Cementerio General
- El histórico cementerio realizará la visita guiada El ocaso en la ciudad de los muertos, enfocada en su legado patrimonial y los relatos que habitan sus tumbas y mausoleos.
- Dirección: Av. Recoleta 1490, Recoleta.
- Horario: De 19:00 a 21:00 horas.
Estadio Nacional
- Se llevarán a cabo recorridos por los Sitios de Memoria al interior del recinto, con el objetivo de recordar y reflexionar sobre los acontecimientos históricos ocurridos en este lugar emblemático.
- Dirección: Av. Grecia 2001, Ñuñoa.
- Horario: De 19:00 a 21:30 horas.
Casa Museo Eduardo Frei Montalva
- El espacio abrirá sus puertas con visitas guiadas gratuitas por la casa donde vivió el expresidente junto a su familia, mostrando objetos personales y parte de su historia.
- Dirección: Hindenburg 683, Providencia.
- Horario: De 18:00 a 21:00 horas.
Museo Histórico Nacional (MHN)
- Desde las 18:00 horas, el museo ofrecerá una variada programación con talleres, charlas y experiencias interactivas para todo público.
- El ingreso estará habilitado hasta las 22:15 horas y el cierre será a las 23:00.
Revisa la cartelera completa en ESTE LINK.