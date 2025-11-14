La prohibición del velo islámico en Europa: el debate que abrió España tras polémico proyecto de ley

El modelo que se busca implementar en España sigue la línea de diversos países europeos que ya limitan el velo integral por diversos motivos.

El partido de ultraderecha Vox presentó en el Congreso de España una propuesta de ley destinada a prohibir y sancionar el uso del velo islámico en el espacio público. La iniciativa contempla modificaciones tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de penalizar tanto la imposición de estas prendas como su utilización en lugares abiertos.

En el ámbito penal, la propuesta busca incorporar un nuevo supuesto de coacciones. El texto plantea condenas de hasta cuatro años de prisión para quienes obliguen a una mujer a llevar niqab o burka mediante violencia, intimidación o cualquier otra forma de presión.

“Denunciamos la imposición del velo islámico a las mujeres, por una cuestión de seguridad y de identidad, para que España siga siendo España“, afirmó la vocera parlamentaria Pepa Millán. En la exposición de motivos, el partido sostiene que el modo de vida occidental se ve “amenazado por la imposición de costumbres islamistas” en el espacio público, argumentando que el velo integral supone la eliminación de la identidad personal de la mujer y un signo de su subordinación.

El debate del velo islámico fuera de España: los motivos para prohibirlos en Europa

La propuesta se enmarca en un debate ya presente en varios países europeos. Bélgica fue el primero en prohibir el velo integral en 2011, alegando que es “incompatible con la seguridad más elemental, ya que toda persona que se encuentre en un espacio público debe ser identificable“. Ese mismo país impulsó una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, emitida en 2023, que avala que las administraciones públicas restrinjan símbolos religiosos entre sus empleados si cumplen criterios de proporcionalidad.

Francia mantiene desde 2011 una prohibición similar y, desde 2004, veta los “signos religiosos ostentosos” en la escuela pública. En Suiza, el uso de burka y otras prendas que cubren el rostro está prohibido desde enero de 2025, con multas que parten de 100 francos y excepciones por motivos sanitarios o tradicionales. Dinamarca y Bulgaria también han adoptado restricciones, esta última mediante la llamada Ley del burka, concebida para “contrarrestar un eventual radicalismo“.

En contraparte, Suecia, Grecia, Polonia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Estonia y España no presentan prohibiciones. Alemania, Países Bajos, Noruega y Austria, en tanto, mantienen restricciones parciales y/o debates abiertos.