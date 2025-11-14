Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Sociedad

La prohibición del velo islámico en Europa: el debate que abrió España tras polémico proyecto de ley

El modelo que se busca implementar en España sigue la línea de diversos países europeos que ya limitan el velo integral por diversos motivos.

Foto del editor Patricio Torres
Patricio Torres

El partido de ultraderecha Vox presentó en el Congreso de España una propuesta de ley destinada a prohibir y sancionar el uso del velo islámico en el espacio público. La iniciativa contempla modificaciones tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de penalizar tanto la imposición de estas prendas como su utilización en lugares abiertos.

En el ámbito penal, la propuesta busca incorporar un nuevo supuesto de coacciones. El texto plantea condenas de hasta cuatro años de prisión para quienes obliguen a una mujer a llevar niqab o burka mediante violencia, intimidación o cualquier otra forma de presión.

Denunciamos la imposición del velo islámico a las mujeres, por una cuestión de seguridad y de identidad, para que España siga siendo España“, afirmó la vocera parlamentaria Pepa Millán. En la exposición de motivos, el partido sostiene que el modo de vida occidental se ve “amenazado por la imposición de costumbres islamistas” en el espacio público, argumentando que el velo integral supone la eliminación de la identidad personal de la mujer y un signo de su subordinación.

El debate del velo islámico fuera de España: los motivos para prohibirlos en Europa

La propuesta se enmarca en un debate ya presente en varios países europeos. Bélgica fue el primero en prohibir el velo integral en 2011, alegando que es “incompatible con la seguridad más elemental, ya que toda persona que se encuentre en un espacio público debe ser identificable“. Ese mismo país impulsó una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, emitida en 2023, que avala que las administraciones públicas restrinjan símbolos religiosos entre sus empleados si cumplen criterios de proporcionalidad.

Francia mantiene desde 2011 una prohibición similar y, desde 2004, veta los “signos religiosos ostentosos” en la escuela pública. En Suiza, el uso de burka y otras prendas que cubren el rostro está prohibido desde enero de 2025, con multas que parten de 100 francos y excepciones por motivos sanitarios o tradicionales. Dinamarca y Bulgaria también han adoptado restricciones, esta última mediante la llamada Ley del burka, concebida para “contrarrestar un eventual radicalismo“.

En contraparte, Suecia, Grecia, Polonia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Estonia y España no presentan prohibiciones. Alemania, Países Bajos, Noruega y Austria, en tanto, mantienen restricciones parciales y/o debates abiertos.

Notas relacionadas

Edición 15 de Revista D: las voces más claras en las horas más inciertas
Sociedad

Edición 15 de Revista D: las voces más claras en las horas más inciertas

Columnas, entrevistas, crónicas, ensayos. Con todas las armas del periodismo y la opinión, la edición 15 de Revista D (que sale el mismo día en que EL DÍNAMO cumple 15 años) viene a ofrecer una lúcida radiografía del Chile que vota este fin de semana, reuniendo voces que piensan el país en profundidad: Felipe Alessandri, Rafael Gumucio, Roberto Ampuero, Patricio Fernández, María José O’Shea, Leonidas Montes, Pablo Halpern, Anne Traub y Matías del Río, entre otros, tratan de guiarnos en un escenario incierto y, a estas alturas, emocionante.

Rodrigo León
La campaña imposible
Política

La campaña imposible

Cuando esta revista salió al ruedo, hace ya siete meses, la batalla presidencial parecía sentenciada a favor de Matthei y Tohá. Pero, como usted habrá notado, con el tiempo las cosas fueron cambiando. Mucho. Tras entrevistar y perfilar en su momento a los ocho candidatos, nuestro columnista analiza cómo se fueron convirtiendo y qué les fue pasando hasta llegar a la meta este fin de semana.

Rafael Gumucio
Zohran Mandami o la revancha del exilio
Opinión

Zohran Mandami o la revancha del exilio

Mamdani pasó su primera infancia en Uganda y Sudáfrica antes de que su familia se mudara a Manhattan en 1999. Se naturalizó estadounidense en 2018. Su segundo nombre, Kwame, honra a Kwame Nkrumah, quien condujo a Ghana a la independencia en 1957. Nkrumah creía que la verdadera liberación requería justicia económica mediante el socialismo. Esa visión redistributiva reaparece en el discurso de Mamdani.

Foto del Columnista Pablo Halpern Pablo Halpern
Chile, según Ampuero
Política

Chile, según Ampuero

Desde su “jardín de Epicuro” en Olmué, Roberto Ampuero medita sobre nuestro país, política internacional, Dios, las elecciones y la necesidad de un nuevo sueño nacional. Entre árboles generosos y en conversación pausada, el escritor que fue embajador y Canciller nos cuenta que hoy tiene en el silencio de la montaña muchas respuestas que no encontró en el ruido de la ciudad.

Isabel Ossa
Las riendas de la derecha
Opinión

Las riendas de la derecha

El 85% declara que irá a votar. La mayoría dice que lee noticias y conversa con amigos y familiares sobre política. Y aunque esta efervescencia es habitual en períodos electorales, en esta contienda es más intensa. Pareciera que hay mucho más en juego.

Foto del Columnista Leonidas Montes Leonidas Montes