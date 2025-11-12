VIDEO – La acusación que pesa contra chilena detenida en España por presunto vínculo con el Tren de Aragua

La mujer había huido de nuestro país luego de un operativo llevado a cabo en distintas regiones por la Policía de Investigaciones.

Una mujer chilena, que era buscada en nuestro país por su presunta participación en la asociación criminal Tren de Aragua, fue detenida el pasado viernes en la localidad de Molina de Segura, en la ciudad de Murcia, al sureste de España.

Encargada del lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones, manipulaba transferencias que superaron los 138 millones de dólares (unos 129 mil millones de pesos).

La mujer, de quien no se ha revelado su identidad, había huido de Chile luego del operativo que llevó a cabo la Policía de Investigaciones (PDI) a fines de junio, que dejó como resultado la captura de 52 presuntos integrantes de una red de lavados de activos del Tren de Aragua.

Según informó la PDI y la Fiscalía, las detenciones se realizaron en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Biobío. La red utilizaba sociedades falsas, criptomonedas y otro tipo de herramientas para lavar el dinero que obtenían del sicariato, trata de personas, narcotráfico y extorsión. Luego, el dinero salía de Chile mediante criptomonedas a otros países como Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, México e incluso Europa, principalmente en España.

El arresto de la chilena y el origen del Tren de Aragua en España

Gracias a la colaboración entre ambos países, la chilena fue arrestada al salir de un inmueble apenas unos días después de que la Policía Nacional informara el desmantelamiento de la primera célula del Tren de Aragua en España. En dicha oportunidad, la operación tuvo un saldo de 13 detenidos en Barcelona, Madrid, Gerona, La Coruña y Valencia.

La investigación de la presencia del grupo criminal en el país ibérico inició en marzo de 2024, luego de que fuera arrestado el hermano del máximo líder, conocido como Niño Guerrero, en territorio español. A partir de entonces, las autoridades en España comenzaron a analizar la presencia del Tren de Aragua. A nivel continental, se suscribió el proyecto AMERIPOL–EL PACTO 2.0, una iniciativa de cooperación entre la Unión Europea y países de América Latina y el Caribe para este tipo de inicdentes.