En conversación con EL DÍNAMO, dos expertos analizaron los beneficios de su consumo y explicaron por qué este polvo verde es símbolo de bienestar, salud y sofisticación.

El té Matcha es un tipo de té verde originario de Japón que se elabora a partir de hojas de Camellia sinensis finamente molidas.

A diferencia de otros tés, en el Matcha se consume la hoja completa, lo que concentra su aporte de antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos como la L-teanina y la cafeína.

Tradicionalmente usado en ceremonias japonesas, en los últimos años se ha popularizado en todo el mundo por sus posibles beneficios para la energía, la concentración y el bienestar general. Su sabor característico, ligeramente vegetal y umami, junto con su versatilidad en bebidas y preparaciones, lo ha convertido en un ingrediente recurrente en la cocina saludable contemporánea.

Té Matcha: Expertos explican sus beneficios reales y cómo incorporarlo a tu rutina

“El té Matcha concentra niveles muy altos de catequinas, especialmente EGCG, un antioxidante natural asociado a la reducción del estrés oxidativo y de procesos inflamatorios. Esta composición, junto con la presencia de L-teanina, favorece una sensación de atención sostenida y un mejor rendimiento cognitivo en comparación con otras fuentes de cafeína”, destacó Evelyn Sánchez, académica de Escuela de Nutrición y Dietética de Universidad de Las Américas.

“La evidencia también muestra efectos modestos en parámetros metabólicos, como oxidación de grasas y sensibilidad a la insulina, y posibles beneficios cardiovasculares. Eso sí, su impacto depende siempre del contexto, es decir, el Matcha suma dentro de un patrón alimentario equilibrado, no como un sustituto de hábitos saludables”, añadió la experta.

Junto a ello, Miguel Del Valle Flores, académico de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar indicó, entre sus principales beneficios se encuentran:

Alto poder antioxidante, especialmente por su contenido de catequinas como el EGCG.

Mejora de funciones cognitivas, como atención y memoria, gracias a la combinación de cafeína y L-teanina.

Apoyo moderado en el control del peso, al favorecer la termogénesis y la oxidación de grasas.

Sin embargo, también existen mitos sin respaldo científico. “No hay evidencia concluyente de que el matcha desintoxique el cuerpo o prevenga directamente el cáncer”, aclaró Del Valle. “Nuestro organismo ya cuenta con mecanismos naturales para eliminar toxinas, y aunque los antioxidantes ayudan, no son milagrosos”, añadió.

En cuanto a sus efectos adversos, Miguel Del Valle Flores es categórico al confirmar los efectos adversos de esta bebida. “Aunque es saludable en dosis de consumo habitual (1 a 3 tazas al día), el exceso de Matcha, al igual que todos los productos con cafeína, puede provocar insomnio, nerviosismo o taquicardia debido a su alto contenido de cafeína”.

Asimismo, señaló que “la cafeína tiene un efecto diurético que si bien, puede ser positivo en algunas personas, deben de tener especial cuidado aquellas con Hipertensión Arterial o personas con enfermedades al corazón”.

Del Valle también advirtió que “al ser rico en polifenoles, este puede inhibir la absorción de hierro, por lo que no se recomienda consumirlo junto a alimentos a las comidas principales, sobre todo, en personas con tendencia a la anemia. Por otro lado, se han reportado algunos casos extremos de toxicidad hepática, pero han sido producto de suplementación excesiva, no en consumo tradicional.

Debido a lo anterior, el académico de la UNAB recomendó evitar el azúcar y las leches animales, ya que pueden interferir con la absorción de antioxidantes. “Las leches vegetales son una buena alternativa, y también se puede incorporar en postres como flanes, yogures o panqueques, siempre que no sean ricos en grasas o azúcares”, señala.

La forma más saludable de consumirlo sigue siendo la tradicional: disuelto en agua caliente (no hirviendo), sin aditivos.

Respecto a si este producto puede ser un aliado para bajar de peso, el profesional aclaró que “el Matcha puede ser un complemento útil en dietas para bajar de peso, especialmente si se consume antes del ejercicio. Pero no es una solución mágica. Su efecto es limitado si no se acompaña de hábitos saludables como buena alimentación, actividad física y descanso adecuado”.

En definitiva, el té Matcha es mucho más que una moda. Su perfil nutricional lo convierte en un aliado para la salud, siempre que se consuma con moderación y dentro de un estilo de vida.



