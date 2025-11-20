VIDEO – Acoso a escolar e influencer osornina revive riesgos de las redes sociales para los menores

La víctima es una influencer que todavía cursa la educacion media y, según denunció su hermana, el acosador tiene un historial similar en su natal Colombia.

Un ciudadano colombiano fue denunciado por acoso por parte de los familiares de una escolar osornina, quien junto a su hermana tiene miles de seguidores en la cuenta @Bombolnnie, en un nuevo caso que revela los riesgos que enfrentan los menores de edad a través de las redes sociales.

La víctima es la influencer Mabel Castillo, quien todavía cursa la educación media y, según reveló su hermana Belén a través de un video, el sujeto pasó del acoso a la joven, a las amenazas tanto hacia su pololo como a la familia.

“Nunca pensé que iba a hacer un video así, pero necesitamos ayuda como familia”, comenzó su relato la joven, quien detalló que “hay un hombre que está acosando a mi familia y especialmente a mi hermana menor, la Mabel“.

“Un día, de la nada, recibimos flores y chocolates de un tipo llamado Alejandro. Nosotros no conocíamos a Alejandro y ni idea cómo supo dónde vivíamos”, añadió.

Luego comenzaron las amenazas hacia el pololo de la joven, al que le dijo que se alejara de ella y que se quedara en su casa.

Belén contó que posteriormente el sujeto intentó entregarle una joya a Mabel en la casa de sus padres, quienes lo encararon y le dijeron que se fuera. Luego, cambió el tenor de los mensajes y le dijo al papá de la menor que no descuidara a su hija.

“Yo creo que les va a tocar estar todos los días con ella pa’ arriba y pa’ abajo. Ayer no pude porque su papá se puso agresivo. Igual en cualquier momento la veo por ahí sola“, manifestó en uno de los audios que envió.

Quién es el sujeto que acosa a la escolar osornina

De acuerdo con lo indicado por la osornia, César Alejandro Vivas Becerra es el sujeto que acosa a su hermana escolar, y “no es la primera vez que hace esto, pues ya tiene un caso parecido en Bogotá, Colombia”.

“No solo fue a la casa de mis papás, sino que empezó a mandar imágenes de él en las afueras del colegio de mi hermana. No ha dejado hasta hoy de crearse cuentas falsas de todos nosotros, de Mabel, mías, de mi mamá, de mi papá, y en todas ellas sube historias con información falsa sobre Mabel“, dando cuenta del riesgo que pueden vivir los menores de edad a raíz de su interacción en las redes sociales.

Belén contó que hicieron la denuncia del hecho hace dos meses y que “las denuncias a la PDI no han sido tomadas por ningún fiscal y no se ha podido hacer la investigación correspondiente“.

Dijo que decidió compartir el caso a través del video “porque no vamos a esperar que a alguno de nosotros nos pase algo para que recién ahí se empiecen a mover las cosas”.

“Planeábamos dejar esto en manos de la justicia, pero como ya han pasado dos meses y ni se ha hecho nada, no podemos seguir esperando“, concluyó.

Según una información publicada por el sitio argentino Infobae, el sujeto que persigue a la escolar osornina tiene una denuncia por amenaza y acoso en su país.

De acuerdo con el medio trasandino, al igual que lo que ocurre con Mabel, el individuo creó varias cuentas en redes sociales para hostigar a la víctima y a sus familiares.

De acuerdo con los expertos, entre los mayores riesgos que enfrentan los menores que interactúan a través de las redes sociales se cuentan el ciberacoso y la exposición a contenido inapropiado, ya sea de carácter sexual o violento, o que incite a conductas dañinas.

A ellos se suman el grooming (acoso sexual), sexting (mensajes de carácter sexual), además de la exposición a estafas o la pérdida de privacidad.