Desde George Harris hasta cortes de luz: esto fue lo más buscado en Google en Chile durante 2025

Google dio a conocer los temas que marcaron a los chilenos este 2025, junto con las personas que despertaron un mayor interés en los usuarios.

Estamos en el último mes de 2025, por lo que es momento de realizar balances y una radiografía de los que marcó y fue lo más destacado del año. Bajo este contexto, Google reveló su Año en Búsquedas 2025, donde aparecen los temas, personas y preguntas más buscadas en Chile durante los últimos 12 meses.

Según la compañía, “las búsquedas que experimentaron los mayores peaks de tráfico durante un período sostenido en 2025 en comparación con 2024“.

Respecto a los temas más buscados por los chilenos y chilenas, fue el Mundial de Clubes, una competición que se estrenó este año y tuvo una destacada participación de los equipos sudamericanos.

El segundo lugar fue para el Mundial Sub 20, el cual se realizó en Chile y tuvo un gran número de asistencia en cada una de las jornada. En el tercer puesto está la plataforma Wplace; le sigue “Corte de luz“, que se posicionó fuertemente por las constantes interrupciones del suministro eléctrico; y en el quinto lugar se encuentra Real Betis, conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.

En cuanto a las personas más buscadas en Google en Chile, el listado lo lidera George Harris (humorista venezolano pifiado en Festival de Viña), seguido por Myriam Hernández, Marc Anthony, Bad Bunny y Jeannette Jara.

Esto fue lo más buscado en Google en Chile este 2025

Mundial de Clubes

Mundial sub 20

Wplace

Corte de luz

Real Betis

Irán

Héctor Noguera

iPhone 17

Ozzy Osborne

Papa Francisco

Las personas más buscadas por los chilenos en Google en 2025