Inscríbete acá en el curso gratuito de Inteligencia Artificial de Google en Chile

Google Cloud capacitará a más de 200 mil personas en IA generativa con Gemini para acercar esta tecnología a estudiantes y profesionales de todas las áreas.

El próximo 6 de diciembre, Google Cloud realizará Capacita+ Aprende IA con Google Cloud, un curso gratuito de formación híbrida y simultánea que pretende marcar un hito en Chile y América Latina.

De acuerdo a la compañía, la meta es capacitar en un solo día a más de 200.000 estudiantes y profesionales sin perfil técnico en el uso de inteligencia artificial generativa con Gemini.

La actividad tendrá una duración de dos horas, durante las cuales los participantes aprenderán a utilizar Gemini integrado en herramientas como Google Workspace y NotebookLM.

Junto a ello, el programa pondrá un foco especial en la ingeniería de prompts y en la experiencia no-code, lo que permitirá a personas sin conocimientos especializados crear sus propios agentes de IA, democratizando así el acceso a esta tecnología.

Además, los asistentes conocerán casos prácticos del uso de IA generativa para optimizar la productividad, obtendrán acceso gratuito a la programación completa de entrenamiento en IA generativa, y seguirán una ruta de aprendizaje guiada para obtener la credencial oficial de Líder en IA Generativa de Google Cloud, lista para ser compartida en redes sociales.

La iniciativa está abierta a profesionales y estudiantes de cualquier disciplina, incluso a quienes no provienen del ámbito tecnológico, pero tienen interés en el mundo de la inteligencia artificial. El propósito es evidenciar cómo las soluciones de Google Cloud, especialmente Gemini, pueden potenciar la trayectoria profesional en diversas áreas.

Respecto al impacto de esta propuesta formativa, Eduardo López, presidente de Google Cloud para América Latina, señaló que “la formación de talento es una necesidad estratégica para impulsar la competitividad en América Latina. Estamos comprometidos en brindar a la fuerza laboral las habilidades necesarias para prosperar en la nueva economía. Capacitar a 200 mil personas en un día es un paso gigante para que la región se convierta en un líder global en innovación tecnológica”.

Los interesados pueden inscribirse y encontrar más información HACIENDO CLIC ACÁ.