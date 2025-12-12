Entre la incertidumbre y el desempleo: revisa cómo los chilenos ajustan sus gastos en las fiestas

Un estudio reveló que los chilenos han moderado su presupuesto ante la percepción de incertidumbre económica y social.

Una reciente encuesta del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), realizada a 911 personas, reveló cómo los chilenos ajustan sus gastos en las fiestas.

Según los resultados, el país muestra una dualidad, ya que aunque existe una esperanza individual y familiar sobre la situación económica al cierre del año, esta percepción choca con una visión nacional de inseguridad y restricciones financieras, lo que obliga a muchos a reducir sus gastos de fin de año.

El 57,6% de los encuestados asegura que destinará menos dinero a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en comparación con el año anterior, mientras que solo un 7,9% planea aumentar su presupuesto. La razón principal es que “la situación económica familiar está peor” (45,2%).

Revisa cómo los chilenos ajustan sus gastos en las fiestas

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, señaló que las principales causas de esta situación son el desempleo (33,5%), la disminución del ingreso familiar (33%) y el elevado nivel de endeudamiento (21,6%).

Entre quienes reducirán su gasto este fin de año, más de la mitad (54,9%) ajustará su presupuesto en todas las áreas como regalos, cena, traslados, entre otros. Aunque los regalos concentran la mayor parte del presupuesto (47%), también son los que más recortes sufrirán, tanto en cantidad como en costo (30%). A pesar de ello, el 40,8% de los encuestados encara las fiestas con “más esperanza que el año pasado”.

Weber explicó que “la brecha entre la reducción del gasto y el optimismo es clave. Las familias buscan estabilidad y evitan riesgos, ya que la mayoría (70,2%) asegura que no se endeudará por las fiestas”. Esto se alinea con la intención de aumentar los ingresos (33,7%) como prioridad para 2026, seguida de ahorrar para el futuro o emergencias (17,3%). “Es un ciudadano que espera señales claras de la economía para transformar su esperanza en consumo e inversión real”, añadió.

La seguridad y la eficiencia del gobierno dominan la agenda pública y personal de los chilenos. Casi un tercio (32,6%) considera que la delincuencia y la inseguridad son sus principales preocupaciones, por encima de la salud (23,2%) y el temor a perder el empleo (15,3%).

Comparado con 2024, el 79,1% de las personas considera que la calidad de la política ha empeorado. Lo mismo ocurre con la percepción de la corrupción (76,6%), el costo de la vida (70,4%), el crimen organizado y narcotráfico (68,3%), la confianza en las instituciones (67,8%), la migración (66%), la seguridad pública (57,9%), el estado de ánimo general (57,4%), la pobreza (53,8%) y el empleo (52,4%).