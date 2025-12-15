Alarma mundial por la gripe H3N2: ¿Cómo se prepara Chile y cuáles son las recomendaciones del Minsal?

Pese a que la variante “no ha sido identificada” en el país, el Minsal hace un “llamado activo” a la vacunación como herramienta preventiva.

La gripe H3N2 enciende las alarmas en el mundo generando tensiones en los sistemas de salud en Europa, Estados Unidos y Asia. Con un brote inusual que saturó hospitales y provocó récords de consultas por la Influenza A(H3N2) en dichas zonas, EL DÍNAMO consultó al Ministerio de Salud cómo se prepara el país para enfrentar esta nueva amenaza.

“En Chile tenemos una vigilancia de virus respiratorios que funciona durante todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y así de manera periódica se repite”, explica Jorge Vilches Apablaza, Jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, una labor que está centrada en el Instituto de Salud Pública que permitiría identificar el tipo de virus relacionado a la gripe.

Bajo ese análisis, Vilches explica que “la variante de H3N2 que está circulando en Europa, y en general en el hemisferio norte, es un tipo de variante que no ha sido identificada acá en Chile y, según también el monitoreo que hacemos a través de la Organización Panamericana de la Salud, no ha estado presente en Sudamérica“.

Al presentar los mismos síntomas que la influenza común, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica, según el Jefe del Departamento de Epidemiología, que “las vacunas que hay disponibles deberían dar un nivel de cobertura suficiente“. Por lo mismo, desde el Minsal hacen “un llamado activo a que las personas puedan seguir vacunándose utilizando las herramientas que tenemos de prevención“.

Más allá de las alarmas, Vilches llama la calma respecto a los efectos de la influenza H3N2: “Si bien pudiese mostrar esta subvariante una mayor transmisión entre las personas, no ha dado cuenta de presentar cuadros más graves de salud propiamente“.

“La evaluación final de la efectividad de las vacunas ocurre a los términos de las temporadas invernales que ocurren en los distintos hemisferios. Más información vamos a obtener cuando se acabe el invierno en el hemisferio norte y se haga la evaluación de las vacunas utilizadas“, puntualizó respecto a la efectividad real de las inoculaciones.

Todo lo que se sabe de la gripe H3N2

La variante en cuestión que ha causado estragos es la variante H3N2 subclado K de la influenza tipo A, que provoca síntomas respiratorios de inicio brusco. Entre ellos está la fiebre alta —superando los 38 años— junto con escalofríos, malestar general, una sensación intensa de cansancio y dolor muscular y de cabeza persistente.

Respecto a los síntomas respiratorios, la gripe H3N2 provoca tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. Las personas más vulnerables a estos cuadros son los adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Ante ello, Vilches recordó las recomendaciones de autocuidado por parte del Minsal además de la vacunación: el lavado de manos constante y la utilización mascarilla en caso de presentar sintomatología respiratoria o al acudir a lugares de alta aglomeración donde podría estar circulando.