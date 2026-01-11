Congreso Futuro 2026: cuándo se realizará y cuál es la programación en regiones

Si bien la sede principal del encuentro será el Centro Cultural CEINA, en Santiago, la programación contempla actividades desde Arica hasta Magallanes.

Más de 120 expositores nacionales e internacionales tomarán parte en la edición 2026 del Congreso Futuro, que contempla actividades en todas las regiones del país.

Entre quienes ya ratificaron su asistencia a la cita se cuentan tres premios Nobel: Ardem Patapoutian, Nobel de Medicina; Jack Szostak, Nobel de Química, y Rattan Lal, Nobel de la Paz.

A estas figuras se unirán destacados especialistas en materias como inteligencia artificial, filosofía, ciencias sociales, minería, astronomía y biotecnología.

Cuándo se realizará el Congreso Futuro 2026

De acuerdo con lo informado por los organizadores, el Congreso Futuro 2026 se desarrollará en el país desde el lunes 12 hasta el sábado 17 de enero.

Si bien la sede principal del encuentro será el Centro Cultural CEINA, en Santiago, la programación contempla actividades desde Arica hasta Magallanes.

A través de la cita se busca acercar el conocimiento a la ciudadanía en materias como ciencia y tecnología mediante charlas, paneles y actividades abiertas.

La programación en regiones incluye actividades en:

Arica y Parinacota (16 de enero): debates sobre transhumanismo y futuro humano.

(16 de enero): debates sobre transhumanismo y futuro humano. Tarapacá (14 de enero): inteligencia artificial y robótica humanoide.

(14 de enero): inteligencia artificial y robótica humanoide. Antofagasta (14 y 15 de enero): minería del futuro y transición energética.

(14 y 15 de enero): minería del futuro y transición energética. Atacama (13 al 15 de enero): astronomía y paleontología.

(13 al 15 de enero): astronomía y paleontología. Valparaíso (13 de enero): ética, democracia y ciencia en el Congreso Nacional.

(13 de enero): ética, democracia y ciencia en el Congreso Nacional. O’Higgins, Maule y Ñuble (15 de enero): conciencia, algoritmos y justicia algorítmica.

(15 de enero): conciencia, algoritmos y justicia algorítmica. Biobío (14 de enero): resiliencia urbana y conservación marina.

(14 de enero): resiliencia urbana y conservación marina. Araucanía (13 de enero): impacto de la tecnología en las relaciones humanas.

(13 de enero): impacto de la tecnología en las relaciones humanas. Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes: cambio climático, gobernanza ambiental y futuro de los territorios australes.

La programación completa por cada región se puede revisar en el sitio oficial www.congresofuturo.cl, y todas las actividades de Congreso Futuro 2026 son gratuitas.

El encuentro lo organiza la Fundación Encuentros del Futuro, el Senado —a través de la Comisión Desafíos del Futuro—, la Cámara de Diputados, la Academia Chilena de Ciencias y una red de universidades públicas y privadas del país.