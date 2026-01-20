El fenómeno de los memes en la política: como el estilo comunicacional institucional ha cambiado con Trump

Humor, ira y propaganda en la nueva guerra cultural de Trump, que también es replicada por sus adversarios y otras autoridades en el mundo.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca estuvo acompañado por un estilo comunicacional que no solo retomó las claves de su primer mandato, sino que las amplificó. Mientras sus políticas se vuelven más agresivas, utiliza una peculiar estrategia para promoverlas: memes, humor de internet y referencias culturales absurdas, buscnado la polarización y la ira.

Si durante su primer período Trump se limitaba a repostear memes desde sus cuentas personales, en su segundo mandato la estética se institucionalizó. Las publicaciones se extendieron a las cuentas oficiales de agencias federales y de secretarios designados, como el Departamento de Educación, la Patrulla Fronteriza o el Departamento de Defensa.

La irrupción de herramientas de IA generativa, que permiten producir imágenes y videos de manera masiva y con mínimo esfuerzo creativo, facilitó la expansión.

Ejemplos hay varios. El 2 de mayo, entre la muerte del papa Francisco y la reunión del cónclave para elegir a su sucesor, Trump publicó una imagen generada por IA en la que aparecía vestido como Papa. Dos días después, el 4 de mayo, la Casa Blanca difundió otra del presidente caracterizado, esta vez como un Jedi musculoso, empuñando un sable de luz rojo Sith.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5 — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025

Cómo adversarios y aliados de Trump emplean memes

La glorificación del mandatario convive con una producción sostenida de memes destinados a ridiculizar a adversarios políticos y críticos, incluidos aquellos que cuestionan el propio uso de memes. Eso llevó a otros a implementar medidas similares. En 2021 el equipo de Joe Biden exploró este tipo de colaboraciones, mientras que las redes sociales del Partido Demócrata incurre en la misma práctica.

Incluso, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, apuntado como uno de los posibles candidatos a las próximas presidenciales, adoptó mayúsculas, videos generados por IA y memes sobre los memes de Trump, devolviendo a la administración sus propios formatos y evidenciando hasta qué punto el meme se ha convertido en lenguaje central del poder político.

Pero no es un formato solamente aplicado a Estados Unidos. El presidente de Argentina, Javier Milei, también se ha caracterizado por ser activo en redes sociales, compartiendo memes vanagloriándose a si mismo y utilizando imágenes generadas con IA de él como superhéroe. Se trata de una expresión en otros lugares del mundo que demuestra como se comienza a replicar la estrategia comunicacional.

Con el ecosistema informativo en juego frente a un contenido no útil en redes sociales institucionales, personas abrumadas podrían desentenderse de la política, iniciando un fenómeno que podría mellar fuertemente a las democracias del mundo.