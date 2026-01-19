La carta que Trump envió a Noruega vinculando el Premio Nobel y Groenlandia: “No siento la obligación de pensar puramente en la paz”

La frustración de Trump por el Nobel de la Paz se cruza con disputas arancelarias y reclamos estratégicos en Groenlandia que alarman a Europa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que ya no se sentía “obligado a pensar únicamente en la paz” luego de que el Comité Nobel no le otorgara el Premio Nobel de la Paz. El contenido de la carta, confirmado por Støre, expone un inusual vínculo entre las aspiraciones de Trump al galardón y sus amenazas de tomar el control de Groenlandia.

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido más de ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, escribió Trump en el mensaje dirigido al jefe de gobierno noruego.

Støre confirmó la recepción de la nota y precisó que esta llegó poco después de que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, “transmitieran nuestra oposición a sus anunciados aumentos arancelarios contra Noruega, Finlandia y otros países seleccionados”. En un comunicado, el primer ministro noruego subrayó que ha “explicado claramente, incluso al presidente Trump, lo que es bien sabido: el premio (Nobel de la Paz) lo otorga un Comité Nobel independiente y no el Gobierno de Noruega”.

La misiva se produjo tras la amenaza de Trump de imponer un arancel adicional del 10% a productos de varios países europeos —Dinamarca, Noruega, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia— por su oposición al plan estadounidense de adquirir Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y miembro de la OTAN. Las declaraciones han generado inquietud dentro de la alianza atlántica ante la posibilidad de un conflicto entre socios.

El resto del contenido de la carta de Trump por Groenlandia

“Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia ni de China, y ¿por qué tienen un derecho de propiedad? No hay documentos escritos, solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero también hubo otros barcos que desembarcaron allí”, sostuvo Trump en su mensaje.

Además, afirmó: “He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia”.

Groenlandia se integró a Dinamarca en 1953 y, aunque es autónoma, su defensa y seguridad siguen bajo control danés. La controversia se intensificó luego de que el Comité Nobel otorgara el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien entregó su medalla a Trump como gesto simbólico. En tanto, el Comité aclaró que el honor del premio es intransferible, más allá del destino de la medalla física.