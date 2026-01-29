Nuevo planeta potencialmente habitable fue descubierto: es similar a Marte

El hallazgo, realizado con datos del telescopio Kepler, reaviva la búsqueda de mundos capaces de albergar vida fuera del sistema solar.

Un equipo internacional de astrónomos anunció el hallazgo de un nuevo planeta potencialmente habitable situado a unos 146 años luz de la Tierra. El candidato, denominado HD 137010 b, tiene un tamaño similar al de nuestro planeta —aproximadamente un 6% mayor— y presenta condiciones similares a las de Marte, lo que lo convierte en un objeto de gran interés para la comunidad científica.

HD 137010 b orbita una estrella similar al Sol, aunque algo más fría y tenue, y completa una vuelta completa en torno a ella en cerca de 355 días, un periodo comparable al año terrestre. Según los investigadores, existe “aproximadamente un 50% de probabilidades de encontrarse en la zona habitable” de su estrella, es decir, en la región donde podrían darse las condiciones necesarias para la existencia de agua líquida.

El descubrimiento fue posible gracias a datos recogidos en 2017 por el telescopio espacial Kepler de la NASA, durante su misión extendida K2. El planeta fue detectado cuando pasó brevemente frente a su estrella, provocando una diminuta disminución de brillo.

“Lo más emocionante de este planeta del tamaño de la Tierra es que su estrella se encuentra a solo 150 años luz de nuestro sistema solar“, señaló la investigadora Chelsea Huang, de la University of Southern Queensland y coautora del estudio. “El siguiente mejor planeta alrededor de una estrella similar al Sol, en una zona habitable, (Kepler-186f), está aproximadamente cuatro veces más lejos y es 20 veces más tenue”.

Las precauciones tras el hallazgo de un nuevo posible planeta habitable

La relativa cercanía y el brillo de la estrella hacen que HD 137010 b esté “al alcance de la próxima generación de telescopios”, lo que permitiría futuros estudios más detallados.

No obstante, la astrónoma Sara Webb, de la Swinburne University, advirtió que aún se requieren más observaciones para confirmar definitivamente su naturaleza. “Solo se ha detectado un tránsito, y normalmente en la ciencia planetaria hablamos de un estándar de oro de tres”, explicó.

Aunque el planeta podría ser similar a la Tierra, Webb indicó que también podría tratarse de “algo llamado superbola de nieve”, un mundo grande y helado. Aun así, el hallazgo refuerza la búsqueda de mundos cercanos con características potencialmente habitables, aunque llegar hasta ellos siga siendo, por ahora, una empresa de decenas de miles de años.