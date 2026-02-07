Cuándo y dónde se verá en Chile el primer eclipse solar anular del 2026

El eclipse solar anular se produce cuando la Luna está más alejada de la Tierra, por lo que se ve más pequeña que el Sol y no consigue cubrirlo por completo.

Durante este mes de febrero se producirá el primer eclipse solar anular del 2026, el que podrá ser observado en parte de Chile, de acuerdo con los datos proporcionados por la aplicación de astronomía Star Walk.

Según explica la NASA en su página web, el eclipse solar anular se produce cuando la Luna está más alejada de la Tierra, por lo que se ve más pequeña que el Sol y no consigue cubrirlo por completo, lo que genera el anillo luminoso.

En concreto, en estos casos el satélite de la Tierra logra cubrir únicamente el 96% de la superficie visible del astro.

Cuándo y dónde se verá en Chile el primer eclipse solar

La información proporcionada por la App apuntó que el primer fenómeno atronómico de este tipo en el año se producirá el próximo martes 17 de febrero.

Detalló a la vez que el eclipse solar comenzará cerca de las 09:56 GMT (06:56 en Chile), mientras que la fase de anularidad iniciará a las 11:42 GMT (08:42 en Chile).

En total, el eclipse solar anular tendrá una duración de poco más de cuatro horas, y alcanzará su punto máximo a las 12:12 GMT (09:12 en Chile), para luego finalizar su fase anular a las 12:41 GMT (09:12 en Chile), concluyendo completamente alrededor de las 14:27 GMT (11:27 en Chile).

Respecto de la posibilidad de observarlo desde territorio nacional, en gran parte del país no se lo verá, aunque en algunas localidades del extremo sur, como Puerto Williams y Punta Arenas, será visible de manera parcial.

Lo anterior, dado que el fenómeno solamente tendrá visibilidad total en la Antártica, mientras que en regiones australes de África y Sudamérica se verá de forma incompleta.