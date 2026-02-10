Su trayectoria podría hacerlo visible desde la Tierra, incluso a plena luz del día, despertando gran interés entre científicos y aficionados por su posible brillo y su cercanía a la estrella.

Un nuevo cometa, C/2026 A1 (MAPS), también conocido como “rozador del Sol” y anteriormente identificado como 6AC4721, fue descubierto el 13 de enero desde el Observatorio AMACS1 en el desierto de Atacama, Chile.

Se prevé que este cometa se acerque extremadamente al Sol en abril de 2026, clasificándose como un cometa rasante solar. En ese sentido, su cercanía a la estrella podría hacerlo visible desde la Tierra, e incluso llegar a observarse a plena luz del día, generando gran expectación entre astrónomos y aficionados.

En abril, se acercará a solo 120.000 km de la superficie del Sol y, si sobrevive, podría ser visible incluso durante el día.

El astrónomo César Fuentes, investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) y académico del Departamento de Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile, destacó que “la particularidad de este cometa es que se descubrió de noche, por lo tanto, esperamos que sea grande, aunque todavía es difícil saber su tamaño. Podría ser uno de los fragmentos más grandes y, por lo mismo, pensar que podría ser bien brillante”.

¿Cómo y cuándo se podrá ver el cometa C/2026 A1 desde el hemisferio sur?

Fuentes señala que el cometa tendrá su máximo acercamiento al Sol a principios de abril y, de sobrevivir al calor, se verá principalmente desde el hemisferio sur.

“Como estará cerca del Sol, hay que buscarlo durante el crepúsculo, que son los momentos de claridad al amanecer y al atardecer, justo antes de que salga o se ponga el Sol. Cosa de que el cielo esté más oscuro y aquellos objetos cerca de la posición del Sol se puedan observar mejor”, detalló.

El experto añadió que “debiera ser más visible desde el hemisferio sur, pero dependerá de las condiciones y del brillo que tenga, que para los cometas es bastante variable. Por ahora es difícil predecir qué tan brillante se verá”.

El astrónomo agrega que la supervivencia del cometa también dependerá de su cohesión, rotación y de la ebullición de sus hielos, factores que podrían destruirlo al acercarse al Sol.

En el pasado, algunos cometas rasantes del Sol se volvieron tan brillantes que fueron visibles durante el día, pero habrá que esperar para ver qué sucede con C/2026 A1.