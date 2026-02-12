VIDEOS – Qué son los therians, el fenómeno social que llegó a Chile y está causando estragos en el extranjero

En Latinoamérica, el fenómeno therians se inició en Uruguay y Argentina, desde donde se expandió a Chile.

Lo que hace unos años comenzó como un juego para subir videos en TikTok se transformó con el tiempo en el fenómeno social llamado therians y que en la actualidad se encuentra presente en muchos países, incluido Chile.

Aunque para muchos se trata solamente de un juego o una nueva manera de los jóvenes de expresar su identidad, quienes participan de esta tendencia argumentan que realmente lo hacen porque sienten una profunda identificación con la especie que representan, a diferencia de los furries, que se disfrazan con el propósito de hacer cosplay.

En el cono sur de Latinoamérica, el fenómeno therians se inició en Uruguay y Argentina, desde donde se expandió a Chile y hoy es posible observar a sus seguidores en distintas ciudades del país.

Qué son los therians y cómo distinguirlos en Chile

En concreto, los therians son aquellas personas, especialmente adolescentes, que aseguran identificarse espiritual o biológicamente con animales, y plantean que no son “completamente humanos”.

Mientras algunos solamente emplean máscaras del animal con el que sienten una especial conexión, otros llevan el tema un paso más allá y se disfrazan como ellos.

En todos los casos, quienes forman parte del movimiento se identifican con animales mamíferos, perros, lobos, gatos o zorros, y cuando se reúnen en lugares como parques o plazas actúan como tales, caminan en cuatro patas, huelen a las personas y otros animales y hasta pueden mostrar una conducta agresiva frente a otro animal real de su misma especie.

El ataque de therians a una joven en Argentina

Aunque en general mantienen un comportamiento tranquilo y se relacionan entre ellos, hace poco se conoció el caso de una joven en Argentina, quien denunció que jóvenes con máscaras de lobo la persiguieron y mordieron en un tobillo.

De acuerdo con lo que contó la madre de la víctima, todo comenzó cuando su hija, de 14 años, caminaba por la zona céntrica y se cruzó con un grupo de jóvenes que llevaban máscaras de lobo o perro.

“Me contó que con unas máscaras la empezaron a olfatear y a corretear un poco. Ella se reía, pensaba que era una broma, pero después le mordieron el tobillo“, relató la mujer sobre lo ocurrido en la ciudad de Córdoba.

Pero más allá de este episodio puntual, a la fecha en Chile no se ha registrado ninguna denuncia contra los therians criollos.