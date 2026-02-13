Fibremaxxing en TikTok: cómo aumentar la fibra diaria y qué riesgos conlleva

La práctica ha generado interés entre quienes buscan mejorar su salud intestinal y controlar el peso, pero también ha despertado la atención de expertos por sus posibles implicaciones para la digestión y el bienestar general.

En TikTok surgió la tendencia de nutrición conocida como fibremaxxing, que propone aumentar de manera considerable la ingesta diaria de fibra, generando críticas de expertos que advierten sobre sus posibles desventajas.

Aunque la fibra es esencial para la digestión y la salud intestinal, expertos han advertido que un consumo excesivo puede provocar molestias gastrointestinales y otros problemas digestivos.

En conversación con EL DÍNAMO, Evelyn Sánchez C, nutricionista y académica DE Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de las Américas, explicó que “la fibra se encuentra de manera natural en alimentos como granos enteros, legumbres, frutas y verduras, y su consumo habitual ayuda a mantener un tránsito intestinal saludable“.

“Además, contribuye al control de los niveles de azúcar en sangre y puede colaborar en la reducción del colesterol. En ese sentido, existen dos tipos principales: la fibra insoluble, que facilita el tránsito intestinal, y la fibra soluble, que forma un gel que favorece la digestión”, añadió.

Según las guías nutricionales, un adulto debería consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día; sin embargo, la mayoría de la población no alcanza estos niveles. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ingesta promedio diaria se sitúa entre 15 y 18 gramos.

Según reveló The Guardian, el fibremaxxing propone superar estas recomendaciones, llegando a veces a 30–40 gramos o más por día, con la expectativa de mejorar la salud intestinal, aumentar la sensación de saciedad y colaborar en el control del peso.

No obstante, especialistas advierten que este aumento debe realizarse de manera gradual y acompañado de una adecuada hidratación, para evitar efectos adversos como gases, hinchazón o estreñimiento.

“Si el aumento de fibra es muy rápido o excesivo, pueden aparecer distensión abdominal, gases, sensación de pesadez, dolor abdominal e incluso estreñimiento paradójico. Esto se agrava si no se acompaña de suficiente agua. En personas con intestino sensible o síndrome de intestino irritable, un exceso de fibra puede generar mayor malestar”, dijo la especialista.

Debido a lo anterior, los expertos coinciden en que más que “maximizar” la fibra, es preferible alcanzar las cantidades recomendadas de forma gradual, personalizada y equilibrada, priorizando la tolerancia individual y una dieta variada.