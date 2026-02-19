Cardenal Chomali analiza el fenómeno de los therians: “Los jóvenes están solos, los hemos abandonado”

Para Chomali, no se trata de solo una tendencia pasajera, sino que “veo en esta moda un grito desesperado de amor, cariño y consideración”.

El cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, se sumó a la discusión surgida tras el fenómeno de los therians, tendencia que ha comenzado a imponerse en Latinoamérica, especialmente en países como Argentina y México.

Al respecto, la autoridad eclesiástica planteó en redes sociales que “detrás de los Therians hay un desencanto de lo humano, de la sociedad frívola e individualista que segrega, no da esperanza ni presenta grandes ideales”.

Para Chomali, no se trata de solo una tendencia pasajera, sino que “veo en esta moda un grito desesperado de amor, cariño y consideración”, esto, ya que “los jóvenes están solos, los hemos abandonado. ¡Así es!”.

Ante la aparición de los therians, diversos especialistas han planteado que es parte de los procesos de búsqueda de identidad de los adolescentes, en un contexto marcado por la necesidad de pertenencia e influencia de las redes.