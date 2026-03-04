A raíz de la denuncia contra Maite Orsini: cuáles son los riesgos de vapear en los adolescentes

Los vapeadores son dispositivos a batería que calientan un líquido hasta transformarlo en un aerosol que se inhala.

Más allá del anuncio de la diputada Maite Orsini respecto de su decisión de emprender acciones judiciales a raíz del reportaje que la acusó de regalar un vaper de marihuana a una menor de edad, el uso de este aparato por parte de adolescentes ha despertado las alertas en el área de la salud, por la errónea percepción de que sus daños no existen o son mínimos.

Si bien en la nota de prensa se habló de cannabis, el uso del vaper es mucho más común con nicotina, aunque también se emplea con hierbas o aceites, y algunos son recargables, otros son desechables y están diseñados para ser usados una sola vez.

Según explica el sitio especializado saludinfantil.org, los vapeadores son “dispositivos a batería que calientan un líquido hasta transformarlo en un aerosol (vapor), que se inhala”.

Alerta, sin embargo, que “el aerosol no es simplemente vapor de agua”, ya que suele contener nicotina, otras sustancias químicas peligrosas y saborizantes, y “se ha detectado que incluso los cigarrillos electrónicos que afirman no tener nicotina, sí la contienen“.

Los riesgos de vapear en los adolescentes

De acuerdo con lo informado en la página web de Salud Infantil, vapear no resulta inocuo entre adolescentes y adultos, ya que, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina, “no es necesario vapear todos los días para volverse adicto“.

Respecto de la adicción, en un cerebro en proceso de crecimiento “puede establecer vías neuronales para adicciones a otras sustancias en el futuro“.

Alerta, además, que la nicotina empeora los síntomas de la ansiedad y la depresión. “También afecta la memoria, la concentración, el autocontrol y la atención, en especial en los cerebros que están en desarrollo“, puntualiza.

A la vez, quienes vapean “tienen más probabilidades de comenzar a fumar cigarrillos comunes (con tabaco), y es más probable que desarrollen otras adicciones en el futuro“.

También “existe evidencia de que el vapeo puede causar disfunción sexual en los hombres“, detalla el sitio especializado.

Otros efectos en la salud descritos son los siguientes: