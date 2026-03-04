“Se ejercerán todas las acciones legales”: la declaración de Maite Orsini por reportaje que la acusó de regalar vaper de marihuana a menor

T13 informó que su postulación al programa de familias de acogida fue rechazada por presuntamente entregar un “vaporizador de marihuana” a la adolescente bajo su cuidado.

AGENCIA UNO.

La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, quedó en el centro de la polémica luego de que un reportaje de T13 revelara antecedentes sobre su vínculo con una adolescente de la red del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). Según la investigación, la parlamentaria no habría sido aceptada como familia de acogida tras detectarse presuntas irregularidades durante el proceso de acercamiento con la menor.

De acuerdo con documentos internos citados por el medio, Orsini habría incumplido visitas comprometidas en febrero de 2023, manteniendo únicamente contacto telefónico con la adolescente.

En un correo institucional se señala: “Se acuerda con la adulta que durante el mes de febrero visitará una vez por semana a la adolescente, y en el mes de marzo se evaluarán dichas instancias con la intención de aumentar las horas y días de visita, sin embargo, dicha evaluación no se pudo llevar a cabo, debido a que en el mes de febrero doña Maite Orsini no se presentó”. Además, se menciona que su entonces pareja, Jorge Valdivia, habría acudido en su lugar a retirar a la menor del colegio sin autorización formal.

El reportaje también aborda un episodio relacionado con el hallazgo de un vaporizador de marihuana al interior de la residencia. Según un documento, la adolescente fue sorprendida junto a otra menor “consumiendo THC (marihuana) mediante vaper”, y al ser increpada por funcionarias, habría señalado que no podían quitárselo porque se lo habría entregado su “tía Maite”.

El texto añade: “Son sorprendidas por la directora y el equipo de profesionales consumiendo THC (marihuana) mediante vaper, tras lo cual, funcionarios tratan de entablar un diálogo con ella, sin embargo, muestra una actitud desafiante, oposicionista y burlesca manteniendo el consumo de THC, verbalizando que nadie se lo puede requisar, ya que se lo habría regalado su ‘Tía Maite (Orsini)’”.

La declaración de Maite Orsini

Frente a la publicación, Maite Orsini emitió una declaración pública en la que negó haber postulado al programa de familias de acogida y aseguró que su rol corresponde al de “tercera significativa”.

“Durante años he resguardado con absoluta reserva el vínculo que mantengo con ella por convicción ética y por mandato legal. La he acompañado, cuidado y querido como a una hija, priorizando siempre su tranquilidad, su desarrollo integral y su salud mental y emocional”, afirmó.

Asimismo, sostuvo: “Cabe aclarar que nunca he postulado al programa de familias de acogida, por lo que es incorrecto afirmar que una postulación haya sido rechazada. Soy y sigo siendo legalmente su tercera significativa”.

Finalmente, anunció eventuales acciones legales, asegurando que “los antecedentes asociados a medidas de protección tienen carácter legalmente reservado. Su filtración, tergiversación o difusión pública no solo es éticamente reprochable, ya que contraviene la normativa vigente en materia de protección de la infancia. Se ejercerán todas las acciones legales correspondientes para establecer responsabilidades y resguardar plenamente los derechos de la adolescente bajo mi cuidado”.