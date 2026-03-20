Estudio cuestiona antigüedad de Monte Verde y reabre debate sobre el poblamiento de América

El que se considera el asentamiento más antiguo conocido en el continente hasta ahora, sería al menos 7 mil años más reciente de lo que se creía, según nuevo análisis de la estratigrafía, datación absoluta y contexto geológico del sitio arqueológico Monte Verde.

Un equipo de investigadores nacional e internacional propone que el famoso y controvertido sitio arqueológico de Monte Verde, en la Región de Los Lagos, podría ser al menos siete mil años más reciente de lo que se ha sostenido por décadas hasta el presente.

Su hallazgo hacia 1980 por parte de un equipo liderado por el arqueólogo estadounidense Tom Dillehay y su colega chileno Mario Pino rompió el paradigma que primaba hasta ese momento, respecto de que la tradición cultural norteamericana conocida como Clovis era la más antigua del continente, lo que generó intensos debates por la anomalía que representaba, hasta que hacia fines de los años 90 un grupo de expertos que visitó el sitio Monte Verde confirmó que poseía las características requeridas para aceptar una antigüedad de 14.500 años.

No obstante, según el nuevo estudio que publica Science, la cronología atribuida tradicionalmente al yacimiento arqueológico estaría afectada por la redepositación de materiales orgánicos (especialmente madera) proveniente desde capas estratigráficas más antiguas.

Según relata uno de los autores de la publicación, el paleoecólogo Claudio Latorre, quien es investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, el trabajo comenzó en 2021, durante la pandemia, tras ser contactado por Todd Surovell, de la Universidad de Wyoming, autor principal del paper. El interés inicial era estudiar un componente particular del sitio Monte Verde II: las algas asociadas al conjunto, cuyo estatus y contexto querían examinar con mayor detalle.

La primera intención, dice, fue colaborar con Dillehay y Pino, los investigadores originales del sitio, pero esa vía no prosperó. De acuerdo con Latorre, finalmente el equipo viajó al sur y recorrió el área por su cuenta. Fue allí donde, al observar el terreno, identificaron lo que los análisis posteriores confirmaron como un problema de interpretación mayor con la edad del sitio.

“Al visitar el sitio una tarde, nos pudimos dar cuenta que había un problema serio con la geología, con la interpretación geológica del sitio. No es que esté mal datado, porque las fechas están buenas. Lo que nos dimos cuenta es que dataron materiales que estaban retrabajados desde una terraza más alta a una terraza más baja”, explica Latorre.

Juan Luis García, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica y coautor del estudio, sostiene que dónde se excavó Monte Verde II no calzaría con una edad de 14.500 años en términos de la geomorfología local: “donde se excavó el sitio original corresponden a gravas y arenas depositadas en una terraza fluvial del Holoceno Medio y son posteriores al contacto estratigráfico Pleistoceno-Holoceno, no puede tener 14.500 años”.

